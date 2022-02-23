Червиченко: «Завтра „Зенит“ закончит своё выступление в еврокубках»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенита» с «Бетисом». Первая встреча завершилась в пользу севильской команды (3:2).

Хочется надеяться, что «Зенит» пройдет дальше, но надежды мало. Никаких корректировок за это время команда Семака в обороне не сделала. Игроки остаются те же, вратарская позиция все еще проблемная. Были бы надежды, забей «Зенит» 2 мяча и удержи ситуацию сзади. Атаковать и держать мяч в центре питерцы умеют, а вот в защите испытывают серьезные проблемы. Завтра «Зенит» закончит свое выступление в еврокубках.

Дзюба заслужил выхода в стартовом составе? В стартовом составе больше выходят не по заслугам, а по тактическим соображениям тренера. Может быть, Дзюбе придется выйти в конце матча, чтобы усилить игру при неблагоприятной ситуации. Сыграл в первом матче с «Бетисом» Дзюба неплохо. Особенно отличился в первом тайме. В конце матча, конечно, подсел, но картины не портил. Выглядел Артем очень прилично.