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Червиченко: «Завтра „Зенит“ закончит своё выступление в еврокубках»

вчера, 19:46
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенита» с «Бетисом». Первая встреча завершилась в пользу севильской команды (3:2).

Хочется надеяться, что «Зенит» пройдет дальше, но надежды мало. Никаких корректировок за это время команда Семака в обороне не сделала. Игроки остаются те же, вратарская позиция все еще проблемная. Были бы надежды, забей «Зенит» 2 мяча и удержи ситуацию сзади. Атаковать и держать мяч в центре питерцы умеют, а вот в защите испытывают серьезные проблемы. Завтра «Зенит» закончит свое выступление в еврокубках.

Дзюба заслужил выхода в стартовом составе? В стартовом составе больше выходят не по заслугам, а по тактическим соображениям тренера. Может быть, Дзюбе придется выйти в конце матча, чтобы усилить игру при неблагоприятной ситуации. Сыграл в первом матче с «Бетисом» Дзюба неплохо. Особенно отличился в первом тайме. В конце матча, конечно, подсел, но картины не портил. Выглядел Артем очень прилично.

Ранее стало известно, сколько фанатов поддержат «Зенит» в матче с «Бетисом».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:51
Ясень пень"! Интересно предложение проголосовать за победу,или поражение...А ничьих у нас теперь не бывает???
112910415
112910415
вчера в 21:20
открыл Америку ...
протон
протон
вчера в 20:49
Соглашусь с Червиченко пожалуй.
pomor45
pomor45
вчера в 20:41
Так и не надо выходить. Надо форму к весеннему этапу РПЛ набрать, удержать очередное чемпионство и прямой выход в группу следующей ЛЧ за бонусами УЕФА. Большего выходцам из РПЛ не дано. Возможно это будет последняя возможность. После чемпионам РПЛ придётся потеть в квалификации с чемпионами таких же утлых лиг.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:10
Пройти будет проблематично.
beefs
beefs
вчера в 20:10
ну что же всякое бывает...
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 20:08
Естественно закончит! К гадалки не ходи.
Константин Белых
Константин Белых ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:59
Не стоит забывать-у него в контракте победы как то не прописаны)) Сам как то сказал..
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:58
Ну Червяк прямо Вангу из себя строит. Кажется всем даже упоротым оптимистам понятно, что Зенит идёт лесом, а не в 1/8 ЛЕ. Мало того, Семак опять наложит в штаны и будет играть на отбой, всей командой в своей штрафной, за что Зенит и получит привычные еврокубковые выездные 3-0 или 3-1. в лучшем случае. Ну и после игры Серёжа опять промямлит шаблонные фразы, типа, "Будем работать дальше", ну и свою коронную, что задачи пройти Бетис не стояло.
Cat01
Cat01
вчера в 19:55
уже все решил
Boricku
Boricku
вчера в 19:50
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 19:48
    Шансы у нас минимальные
    Накир
    Накир
    вчера в 19:47
    Типун тебе на язык..... червяк земляной
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