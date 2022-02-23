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Черевченко — о назначении Юрана: «Пусть прикладывает мастерство»

вчера, 18:48

Экс-главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал назначение на пост наставника команды Сергея Юрана:

Как оценю ситуацию, при которой я готовил команду на сборах, но перед началом сезона назначили нового тренера? Нормальное явление, бывает такое, ничего страшного в этом не вижу. Но Юран пускай свое мастерство прикладывает. Потому что команда готова.

Сможет ли Юран справиться? Это я уже не могу оценивать, не в моей компетенции.

«Химки» отправили в отставку Черевченко под конец зимних сборов — 22 февраля.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:03
Странно, что Червиченко чего-то не знает
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:06
Юрана на базе "Химок" встречают Глушаков и Мамаев:
Сп62
Сп62
вчера в 21:05
Такое впечатление, что Черевчеко только сегодня узнал, кто такой Юран и не знает, на что он способен.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:51
Скорее Юрана взяли, потому что только он способен управиться и задавить авторитетом собранную в "Химках" гоп-компанию в лице Мамаева и Глушакова.
протон
протон
вчера в 19:33
не удивлюсь если потом уволят юрана и опять черевченко поставят
Loko57
Loko57
вчера в 18:55
Весьма сомнительное назначение!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:50
Чего-чего он может прикладывать,и к чему? Хрен к носу? Мат к перемату???
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