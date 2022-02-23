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Широков: «Безусловно, шансы „Зенита“ на проход ниже, чем у „Бетиса“»

вчера, 19:23
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков порассуждал о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы питерцев с «Бетисом». Первая встреча завершилась в пользу севильской команды (3:2).

Безусловно, шансы «Зенита» на проход ниже, чем у «Бетиса», потому что испанцы играют дома и имеют мяч преимущества. Но если отталкиваться от игры, которую показывал «Зенит» на протяжении большей части первого матча, то шансы есть. Нужно просто ими воспользоваться. Умеет это «Зенит»? Наверное. За результат можно зацепиться, и решить игру в свою пользу. В целом, считаю, шансы на проход достаточно неплохие.

Не думаю, что «Зенит» начнет матч с парой нападающих Дзюба-Альберто. Наверное, посмотрят, что предложит соперник. Может быть, и сами предложат какую-то игру. А в дальнейшем усилят вторым, третьим нападающим, если это понадобится.

Ранее стало известно, сколько фанатов поддержат «Зенит» в матче с «Бетисом».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:54
Теория ,мой друг,суха,ну а Серёга "курит травку".
112910415
112910415
вчера в 21:24
как-то так
Сп62
Сп62
вчера в 21:11
Если ничейку зацепит, уже будет плюс в копилку РПЛ. Удачи питерцам.
Boricku
Boricku
вчера в 20:36
На Ювентус выйдет, в лч
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 19:57
Чем черт не шутит.... а вдруг?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:51
Широков не в тюрьме?
протон
протон
вчера в 19:29
Самая главная проблема не упомянута - тренер Зенита. Для Семака игры на выезде - это мучение. Проблемы были даже с командами, уступающими Зениту во многих компонентах: Динамо Минск, Брюгге, Мальмё.
А Бетис просто лучше во всём: в лучшей форме, глубина запаса, техническое оснащение игроков, тренер хорошего уровня...
Завтра у Зенита только слабая надежда на то, что у Бетиса 27 февраля самый принципиальный матч в Ла Лиге, да ещё на выезде - Севильское дерби. Но, скорее всего, Бетис забьет гол и начнет играть по счёту.
Futurista
Futurista
вчера в 19:25
Шансы Зенита гораздо ниже ватерлинии...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 19:24
Капитан очевидность.
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