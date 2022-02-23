Широков: «Безусловно, шансы „Зенита“ на проход ниже, чем у „Бетиса“»

Бывший полузащитник «Зенита» порассуждал о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы питерцев с «Бетисом». Первая встреча завершилась в пользу севильской команды (3:2).

Безусловно, шансы «Зенита» на проход ниже, чем у «Бетиса», потому что испанцы играют дома и имеют мяч преимущества. Но если отталкиваться от игры, которую показывал «Зенит» на протяжении большей части первого матча, то шансы есть. Нужно просто ими воспользоваться. Умеет это «Зенит»? Наверное. За результат можно зацепиться, и решить игру в свою пользу. В целом, считаю, шансы на проход достаточно неплохие.

Не думаю, что «Зенит» начнет матч с парой нападающих Дзюба-Альберто. Наверное, посмотрят, что предложит соперник. Может быть, и сами предложат какую-то игру. А в дальнейшем усилят вторым, третьим нападающим, если это понадобится.