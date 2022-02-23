Бышовец: «Обстановка в команде не позволит „Спартаку“ добиться результата»

Бывший главный тренер сборной России рассказал, что он ждет от второй части футбольного сезона.

Я жду выступление сборной России в стыковых матчах. Надеюсь, что национальная команда выполнит главную задачу и попадет на ЧМ -2022 в Катаре. Что касается чемпионата России, то тут все предсказуемо. Есть два фаворита: «Зенит» и «Динамо», и именно в их заочном противостоянии станет известен чемпион. Хочу, чтобы во втором матче с «Бетисом» «Зенит» реализовал все упущенные моменты, которые были в Санкт-Петербурге.

«Зенита» уже четвертый год подряд финиширует с отрывом? Я не думаю, что будет отрыв. В последних матчах «Динамо» оставило хорошее впечатление, команда развивается. Они усилили позицию, где нужна была конкуренция. Это хорошо, потому что молодежь должна развиваться, а не почивать на лаврах. Такая конкуренция поможет молодым футболистам играть хорошо не только в «Динамо», но и в национальной команде.

Будет ли «Краснодар» в тройке по итогам сезона? У них есть возможность, потенциал. Помешать этому может только смена тренера, потому что такое событие подразумевает перестройку команды.

Будет ли «Спартак» бороться за еврокубки? У меня есть предположение, что обстановка в команде, управление может являться основной проблемой в «Спартаке». Именно это может помешать красно-белым добиться желанного результата.