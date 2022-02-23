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Бышовец: «Обстановка в команде не позволит „Спартаку“ добиться результата»

вчера, 18:05

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, что он ждет от второй части футбольного сезона.

Я жду выступление сборной России в стыковых матчах. Надеюсь, что национальная команда выполнит главную задачу и попадет на ЧМ-2022 в Катаре. Что касается чемпионата России, то тут все предсказуемо. Есть два фаворита: «Зенит» и «Динамо», и именно в их заочном противостоянии станет известен чемпион. Хочу, чтобы во втором матче с «Бетисом» «Зенит» реализовал все упущенные моменты, которые были в Санкт-Петербурге.

«Зенита» уже четвертый год подряд финиширует с отрывом? Я не думаю, что будет отрыв. В последних матчах «Динамо» оставило хорошее впечатление, команда развивается. Они усилили позицию, где нужна была конкуренция. Это хорошо, потому что молодежь должна развиваться, а не почивать на лаврах. Такая конкуренция поможет молодым футболистам играть хорошо не только в «Динамо», но и в национальной команде.

Будет ли «Краснодар» в тройке по итогам сезона? У них есть возможность, потенциал. Помешать этому может только смена тренера, потому что такое событие подразумевает перестройку команды.

Будет ли «Спартак» бороться за еврокубки? У меня есть предположение, что обстановка в команде, управление может являться основной проблемой в «Спартаке». Именно это может помешать красно-белым добиться желанного результата.

Также Бышовец порассуждал об ответной игре «Бетис» — «Зенит» в Лиге Европы.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:44
Если Бышовец, что-то знает про обстановку, то почему не договаривает? А если не знает, то чего языком мелить?
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:24
Почему "тайный"? Мы знаем его прошлое...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:41
Здоровья Зареме и Федуну и спартаковского долголетия!!!
Пока они рулят у всех всё будет хорошо!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:36
Бышовец,как тайный хохол,наложил санкции на ЦСКА...
kust07
kust07
вчера в 18:31
Значит Бышовцу известно что происходит внутри команды
ДСА
ДСА
вчера в 18:28
Спартак действует на зло всем.
lotsman
lotsman
вчера в 18:06
Это как сказать. Время покажет.
1 984
1 984
вчера в 18:06
Поживём - увидим.
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