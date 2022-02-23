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Хави – о стадионе «Наполи»: «Для нас большая честь играть здесь»

вчера, 22:12

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча на стадионе «Диего Армандо Марадона» против «Наполи» в рамках 1/16 финала Лиги Европы:

Это дополнительная мотивация. Для нас большая честь сыграть на этом стадионе. Мы по-прежнему пересматриваем его удивительные голы и переживаем эмоции. Это был бы лучший футболист всех времен и народов, если бы не появился Лионель Месси.

Встреча «Наполи» — «Барселона» пройдёт 24 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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Хави
Перевод с uefa.com
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Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 00:08
Но и для Наполи это огромная мотивация!
протон
протон
вчера в 22:18
Барса никогда не играла вторым номером, Наполи будет играть на контратаках. Лучше ударное трио в атаке, чем вся надежда на защиту с Араухо.
Хави дышит футболом в роли тренера
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