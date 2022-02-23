Хави – о стадионе «Наполи»: «Для нас большая честь играть здесь»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча на стадионе «Диего Армандо Марадона» против «Наполи» в рамках 1/16 финала Лиги Европы:
Это дополнительная мотивация. Для нас большая честь сыграть на этом стадионе. Мы по-прежнему пересматриваем его удивительные голы и переживаем эмоции. Это был бы лучший футболист всех времен и народов, если бы не появился Лионель Месси.
Встреча «Наполи» — «Барселона» пройдёт 24 февраля. Начало — в 23:00 мск.
Хави дышит футболом в роли тренера
Хави дышит футболом в роли тренера