Спаллетти – об игре с «Барселоной»: «Нам нечего бояться»

Наставник «Наполи» поделился ожиданиями от ответной игры 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной»:

Нам нечего бояться в предстоящей игре. Я не могу менять футболистов прямо сейчас, поэтому нам нужно использовать все наши энергетические резервы. Те, кто борются, могут проиграть, а те, кто вообще не знает что такое борьба, уже проиграли. Нам нужно рисковать, задавать тон и показывать свой футбол, иначе нас заставят глубоко обороняться.

«Барса» очень сильна. У них был Лионель Месси, но сейчас команда не стала слабее, у них отличные футболисты на всех позициях. Оба коллектива постараются победить в основное время.