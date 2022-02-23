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Спаллетти – об игре с «Барселоной»: «Нам нечего бояться»

вчера, 21:31
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от ответной игры 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной»:

Нам нечего бояться в предстоящей игре. Я не могу менять футболистов прямо сейчас, поэтому нам нужно использовать все наши энергетические резервы. Те, кто борются, могут проиграть, а те, кто вообще не знает что такое борьба, уже проиграли. Нам нужно рисковать, задавать тон и показывать свой футбол, иначе нас заставят глубоко обороняться.

«Барса» очень сильна. У них был Лионель Месси, но сейчас команда не стала слабее, у них отличные футболисты на всех позициях. Оба коллектива постараются победить в основное время.

Встреча «Наполи» — «Барселона» состоится 24 февраля. Начало — в 23:00 мск. Первая игра завершилась вничью (1:1).

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:09
— Дома вы пропускаете больше, чем на выезде, так что нужно бояться. Не будет 1:1, будет тотал больше 2.5 - это только Барселона.
beefs
beefs
вчера в 21:32
конечно, нужно играть и побеждать...
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