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Ди Лоренцо: «Мы готовы к серии пенальти с „Барселоной“»

вчера, 21:57
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо поделился ожиданиями от ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной». Первая игра завершилась вничью (1:1).

Я жду напряжённой встречи. Мы хорошо знаем, какими качествами обладает наш соперник. Надо сыграть смело и агрессивно. Мы готовы к сражению с «Барселоной».

Мы отрабатываем пенальти после каждой тренировки, мы готовы к серии пенальти с «Барселоной», но хотим победить до неё. Если дело дойдёт до 11-метровых, я бы хотел в этом участвовать.

Встреча «Наполи» — «Барселона» пройдёт 24 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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Все комментарии
старина
старина
вчера в 22:57
Чо то прям уверен,что до пеналей дойдет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:14
Посмотрим,что получится.
drug01
drug01
вчера в 22:10
А они согласны
ОПС
ОПС
вчера в 22:04
Время покажет.
протон
протон
вчера в 22:00
Последняя игра Наполи в чемпионате Италии показала ее состояние, Думаю Барселона победит. С минимальным счетом.
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