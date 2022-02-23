Ди Лоренцо: «Мы готовы к серии пенальти с „Барселоной“»

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо поделился ожиданиями от ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной». Первая игра завершилась вничью (1:1).

Я жду напряжённой встречи. Мы хорошо знаем, какими качествами обладает наш соперник. Надо сыграть смело и агрессивно. Мы готовы к сражению с «Барселоной».

Мы отрабатываем пенальти после каждой тренировки, мы готовы к серии пенальти с «Барселоной», но хотим победить до неё. Если дело дойдёт до 11-метровых, я бы хотел в этом участвовать.