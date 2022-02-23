Рангник – об игре с «Атлетико»: «Это будет физически затратное сражение»

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вчера, 20:50

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от игры против «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов:

Диего Симеоне выигрывает свои трофеи при помощи четкого игрового стиля. «Атлетико» — это эмоциональная команда, что является отражением характера наставника. Нам необходимо соответствовать эмоциям и энергетике соперника. Это будет физически затратное и эмоциональное противостояние, мы должны проявить психологическую стойкость.

В своей группе «Атлетико» набрал 7 баллов и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места. «Манчестер Юнайтед» заработал 11 баллов и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице.