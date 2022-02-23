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Конте: «„Ювентус“ купил Кулусевски назло мне. Лукаку он тоже хотел забрать»

вчера, 22:59

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о трансферной политике туринского «Ювентуса». Итальянец рассказал, что в 2020 году в бытность рулевым «Интера» хотел осуществить трансфер игрока «Аталанты» Деяна Кулусевски, однако спортдиректор «старой синьоры» Фабио Паратичи перехватил шведа у «нерадзурри».

«Ювентус» купил Кулусевски назло мне, потому что я хотел видеть его в «Интере».

Лукаку он тоже хотел забрать. Паратичи знал, что мне нравится этот игрок, и я желаю его подписать.

Отметим, что Конте и Паратичи теперь вместе работают в «Тоттенхэме». Деян Кулусевски в зимнее трансферное окно перешёл в стан «шпор» на правах аренды из «Ювентуса».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:27
Наврядли они заплатили свои деньги назло кому-то.
протон
протон
вчера в 23:09
На мой взгляд, у Кулусевски огромный потенциал для роста. Просто, ему, как и каждому футболисту нужно, чтобы тренер верил в него, доверял ему, и использовал на позиции, где он сможет проявить свои самые сильные качества.
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