Конте: «„Ювентус“ купил Кулусевски назло мне. Лукаку он тоже хотел забрать»

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вчера, 22:59

Наставник «Тоттенхэма» высказался о трансферной политике туринского «Ювентуса». Итальянец рассказал, что в 2020 году в бытность рулевым «Интера» хотел осуществить трансфер игрока «Аталанты» , однако спортдиректор «старой синьоры» Фабио Паратичи перехватил шведа у «нерадзурри».

«Ювентус» купил Кулусевски назло мне, потому что я хотел видеть его в «Интере». Лукаку он тоже хотел забрать. Паратичи знал, что мне нравится этот игрок, и я желаю его подписать.

Отметим, что Конте и Паратичи теперь вместе работают в «Тоттенхэме». Деян Кулусевски в зимнее трансферное окно перешёл в стан «шпор» на правах аренды из «Ювентуса».