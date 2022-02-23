Медина: «ЦСКА полностью готов к матчу со „Спартаком“»

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вчера, 22:48

Хавбек ЦСКА Хесус Медина поделился впечатлениями от сборов московского клуба:

Для меня абсолютно всё было в новинку, и в целом я очень доволен тем, как прошли сборы. Новый тренер, новые партнёры по команде, новые места — это было настоящее приключение! С первого дня я ощущал комфорт и уверенность в своих силах. Мы отдали много сил работе и теперь концентрируемся на дерби. Считаю, что команда набрала хорошую форму к официальным матчам и полностью готова к матчу со «Спартаком».

Напомним, Медина перешёл в ЦСКА в январе нынешнего года на правах свободного агента. Контракт Медины с армейцами рассчитан до 2025 года.