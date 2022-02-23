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Медина: «ЦСКА полностью готов к матчу со „Спартаком“»

вчера, 22:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА26.02.2022 в 19:00 Не начался

Хавбек ЦСКА Хесус Медина поделился впечатлениями от сборов московского клуба:

Для меня абсолютно всё было в новинку, и в целом я очень доволен тем, как прошли сборы. Новый тренер, новые партнёры по команде, новые места — это было настоящее приключение! С первого дня я ощущал комфорт и уверенность в своих силах. Мы отдали много сил работе и теперь концентрируемся на дерби. Считаю, что команда набрала хорошую форму к официальным матчам и полностью готова к матчу со «Спартаком».

Напомним, Медина перешёл в ЦСКА в январе нынешнего года на правах свободного агента. Контракт Медины с армейцами рассчитан до 2025 года.

В первом поединке после зимней паузы подопечные Алексея Березуцкого в гостях встретятся с московским «Спартаком». Встреча 19-го тура РПЛ состоится 26 февраля.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 23:53
Жаль, что дерби выпадает на первый матч после перерыва.
В идеале чуть попозже сыграть, чтобы обе команды набрали форму и подошли к матчу в хороших кондициях.
А после сборов матчи обычно не такие яркие получаются. Прошлого дерби хватило(((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:30
Готовы ЦСКА, готовы и Спартак. Но к сожалению в РПЛ часто от судьи зависит больше, чем от готовности команд
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:28
Надеюсь это не пустые слова!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:24
Через два дня оценим вашу готовность.
Futurista
Futurista
вчера в 23:24
Спартак после матча: ЦСКА готов...
Cat01
Cat01
вчера в 23:16
Очень хорошо
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:12
Что готов это прекрасно , но главное что бы Спартак победил....)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:06
М-да,как у очередного прочитаю про "приключение",так сомнения берут,по части его будущей полезности! Или в спортивной журналистике переводчики все кривоязыкие???
ABir
ABir
вчера в 23:02
А что он мог ещё сказать?
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:58
Осталось это доказать в дерби.....
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 22:57
Ну - ждать уже недолго, вот и посмотрим. В любом случае - удачи ЦСКА и победы!
протон
протон
вчера в 22:50
Посмотрим, как ты готов.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:50
Игра покажет , кто готов.
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