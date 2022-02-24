Свищев: «Англичане приватизировали себе мировой футбол»

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев поделился мнением о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

УЕФА пока не подтвердило эту информацию. Это визг и писк у британских коллег. Пока весомых аргументов об отмене финала с их стороны не было. Будем следить за развитием событий. Здесь присутствуют экономические интересы, потому что мы прекрасно понимаем, что такое футбольные матчи. Это большое количество зрителей, телевизионные права, тем более есть вероятность, что в финале окажется одна из английских команд, может даже и две. Поэтому англичане переживают, и хотят затащить себе такой финал, а потом придумывают истории, почему в России нельзя провести эту игру. Они хотят все перенести себе. Англичане приватизировали себе мировой футбол, но нельзя поддаваться на их провокации.