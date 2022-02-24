Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Свищев: «Англичане приватизировали себе мировой футбол»

вчера, 12:00

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев поделился мнением о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

УЕФА пока не подтвердило эту информацию. Это визг и писк у британских коллег. Пока весомых аргументов об отмене финала с их стороны не было. Будем следить за развитием событий. Здесь присутствуют экономические интересы, потому что мы прекрасно понимаем, что такое футбольные матчи. Это большое количество зрителей, телевизионные права, тем более есть вероятность, что в финале окажется одна из английских команд, может даже и две. Поэтому англичане переживают, и хотят затащить себе такой финал, а потом придумывают истории, почему в России нельзя провести эту игру. Они хотят все перенести себе. Англичане приватизировали себе мировой футбол, но нельзя поддаваться на их провокации.

Все новости
В «Динамо» прокомментировали выход ВТБ из числа акционеров клуба
Вчера, 21:57
Колосков: «Юридически нет основания для переноса стыковых матчей из России»
Вчера, 20:25
Мостовой: «Все говорят, что „Бетис“ должен пройти дальше»
Вчера, 17:45
Орлов: «Если „Зенит“ не проявит себя с „Бетисом“, надо менять полкоманды»
Вчера, 16:05
Цорн: «Легионеры „Локомотива“ готовы вернуться в Москву»
Вчера, 15:30
Колосков: «Никакого повода для приостановки чемпионата нет»
Вчера, 14:13
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 