Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Адамов: «Думаю, защищаюсь не хуже Трента Александер-Арнольда»

вчера, 11:54

Новичок «Зенита» Арсен Адамов рассказал, с кого брал пример в футболе.

Почему стараюсь быть похожим на Марио Фернандеса и Трента Александер-Арнольда? В России Фернандес выделялся. Сейчас уже играет не так ярко, как три-четыре года назад, но для меня он всегда был номером один. Дедушка мне тоже советовал следить за Марио, за тем, как он обороняется и атакует. Учился у Фернандеса, наблюдал за ним: как играет, как подстраивается под мяч, отдаёт и бежит. Что-то почерпнул для себя. Например, отдавая передачу, Марио сразу подстраивался под игрока. Я повторял за ним, и у меня сейчас это тоже получается.

И у Трента я учился: он мне понравился своими голевыми передачами. Со стандартов, с игры в завершении атак. Это невероятный футболист!

Можно ли научиться подавать как Трент, изучая действия защитника по «картинке»? Мне кажется, да. Надо только очень хорошо тренироваться. В обороне – один в один, тактически – он не такой уж сильный защитник. Есть проблемы. Но он очень хорош в атаке. А у Фернандеса нет недостатков ни в обороне, ни в атаке. Если сравнивать Трента со мной? Думаю, защищаюсь не хуже (смеётся).

Все новости
В «Динамо» прокомментировали выход ВТБ из числа акционеров клуба
Вчера, 21:57
Колосков: «Юридически нет основания для переноса стыковых матчей из России»
Вчера, 20:25
Мостовой: «Все говорят, что „Бетис“ должен пройти дальше»
Вчера, 17:45
Орлов: «Если „Зенит“ не проявит себя с „Бетисом“, надо менять полкоманды»
Вчера, 16:05
Цорн: «Легионеры „Локомотива“ готовы вернуться в Москву»
Вчера, 15:30
Колосков: «Никакого повода для приостановки чемпионата нет»
Вчера, 14:13
Сортировать
Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 19:11
Удачи тебе и пусть все получится
протон
протон
вчера в 17:41
Ну да, защищаешься не хуже Трента, если не учитывать малюсенький такой факт, что Трент играет за один из лучших клубов мира в топовом чемпионате и Лиге чемпионов
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:19
А в честь чего троллинг то? Вроде, всё по делу сказал - Трент действительно обороняется не очень, ну и Арсен, стало быть, тоже
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:08
Зря в Зенит перешёл, надо было в стендап идти там тоже тупые люди пытаются шутить.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:37
Думать и реально играть - разные вещи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:31
Уже сравнил бы себя с Пеле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:08
Остапа (Арсена) понесло. Рамос и прочие отдыхают
lotsman
lotsman
вчера в 11:58
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:54
Ага,ты даже лучьше!😜
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 