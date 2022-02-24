Адамов: «Думаю, защищаюсь не хуже Трента Александер-Арнольда»

Новичок «Зенита» рассказал, с кого брал пример в футболе.

Почему стараюсь быть похожим на Марио Фернандеса и Трента Александер-Арнольда? В России Фернандес выделялся. Сейчас уже играет не так ярко, как три-четыре года назад, но для меня он всегда был номером один. Дедушка мне тоже советовал следить за Марио, за тем, как он обороняется и атакует. Учился у Фернандеса, наблюдал за ним: как играет, как подстраивается под мяч, отдаёт и бежит. Что-то почерпнул для себя. Например, отдавая передачу, Марио сразу подстраивался под игрока. Я повторял за ним, и у меня сейчас это тоже получается.

И у Трента я учился: он мне понравился своими голевыми передачами. Со стандартов, с игры в завершении атак. Это невероятный футболист!

Можно ли научиться подавать как Трент, изучая действия защитника по «картинке»? Мне кажется, да. Надо только очень хорошо тренироваться. В обороне – один в один, тактически – он не такой уж сильный защитник. Есть проблемы. Но он очень хорош в атаке. А у Фернандеса нет недостатков ни в обороне, ни в атаке. Если сравнивать Трента со мной? Думаю, защищаюсь не хуже (смеётся).