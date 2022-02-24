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Президент «Урала»: «Могут ли уехать легионеры? Сейчас всё может случиться»

вчера, 10:58

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможной отмене ближайшего тура РПЛ в связи с обострением конфликта на Украине.

Я ничего говорить не буду, пускай решают люди, которые сидят у нас в Москве. У нас аэропорт открыт. А когда мы тогда играть будем? Я не знаю.

Могут ли уехать легионеры? Сейчас все может случиться. Еще раз говорю: я ничего не знаю. Могут сказать: «Мы не хотим играть», но откуда мне сейчас знать. У нас уехал человек в прошлом году, просто сказал, что закончил с футболом и все. Что я тут сделаю? Еще ничего не ясно, я тоже все узнаю из прессы.

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