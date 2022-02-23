Радимов объяснил, почему «Бетис» является фаворитом в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита-2» порассуждал о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы первой команды питерцев с «Бетисом». Первая встреча завершилась в пользу севильской команды (3:2).

Караваев и Ракицкий виновники двух пропущенных голов в первом матче? Дело в том, что Сергей Семак хотел схему перестроить, что он в итоге и сделал. Нужен был баланс между линиями из-за постоянных разрывов. Семак изменил игровую схему и стало более компактно.

Что нужно исправить в игре «Зениту», чтобы пройти «Бетис»? В первую очередь не совершать тех ошибок, которые допустили в первом матче. Пропускать гол со штрафного. Не позволять розыгрыш мяча, как это было при третьем пропущенном голе. Это плей-офф Лиги Европы, и футболисты уровня Ла Лиги такие ошибки не прощают. «Бетис» создал меньше, чем «Зенит», но забил больше — это мастерство и уровень. У «Зенита» есть шанс, но «Бетис» — фаворит только за счёт преимущества в один мяч. Не думаю, что «Бетис» будет ловить «Зенит» на контратаках, но им всё равно будет проще контролировать игру.