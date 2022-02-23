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Радимов объяснил, почему «Бетис» является фаворитом в матче с «Зенитом»

вчера, 21:54
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы первой команды питерцев с «Бетисом». Первая встреча завершилась в пользу севильской команды (3:2).

Караваев и Ракицкий виновники двух пропущенных голов в первом матче? Дело в том, что Сергей Семак хотел схему перестроить, что он в итоге и сделал. Нужен был баланс между линиями из-за постоянных разрывов. Семак изменил игровую схему и стало более компактно.

Что нужно исправить в игре «Зениту», чтобы пройти «Бетис»? В первую очередь не совершать тех ошибок, которые допустили в первом матче. Пропускать гол со штрафного. Не позволять розыгрыш мяча, как это было при третьем пропущенном голе. Это плей-офф Лиги Европы, и футболисты уровня Ла Лиги такие ошибки не прощают. «Бетис» создал меньше, чем «Зенит», но забил больше — это мастерство и уровень. У «Зенита» есть шанс, но «Бетис» — фаворит только за счёт преимущества в один мяч. Не думаю, что «Бетис» будет ловить «Зенит» на контратаках, но им всё равно будет проще контролировать игру.

Ранее стало известно, сколько фанатов поддержат «Зенит» в матче с «Бетисом».

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
вчера в 23:47
Все верно сказано у Бетиса выше уровень и больше мастерства .
4RT
4RT
вчера в 22:55
Без объяснений Радимова мы бы ещё долго мучились сомнениями
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:24
Скорей всего будет ничья, но будем надееться на победу!
Cat01
Cat01
вчера в 22:11
Согласны на ничью
112910415
112910415
вчера в 21:58
всякое случается, конечно
протон
протон
вчера в 21:58
Шансы есть у всех, бейтесь на поле вспоминая слова Лобановского. То чувство что Семак будет вечно тренировать Зенит, сливая игры в евро аренах, переключая все силы на РПЛ. С таким составом любой физрук бы занимал лидирующие позиции в РПЛ, Не важно Юран или другие.
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