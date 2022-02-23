Игонин: «„Зенит“ не стоит сбрасывать со счетов в матче с „Бетисом“»

Бывший капитан «Зенита» порассуждал о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы питерцев с «Бетисом». Первая встреча завершилась в пользу севильской команды (3:2).

В нынешних реалиях на поле может случиться все что угодно, учитывая пристальное внимание к судейству и VAR . «Зенит» не стоит сбрасывать со счетов в предстоящем матче. «Бетис» не очень хорошо играет в обороне и считает, что может забивать столько, сколько захочет для победы. Но проблемы есть, они пропускают достаточно часто, встречаются ошибки в построении команды в обороне, и этим «Зенит» должен воспользоваться.

Ошибки в обороне в первом матче свяжу с тем, что первый и второй сбор прошли не в идеальных условиях, а именно не было возможности у некоторых футболистов участвовать в тренировочном процессе, Ракицкий много пропустил. Мне кажется, что проблема игрового тонуса будет стоять в первые минуты матча и те ошибки, которые были допущены в первом матче защитниками, связаны именно с тонусом.