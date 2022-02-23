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Игонин: «„Зенит“ не стоит сбрасывать со счетов в матче с „Бетисом“»

вчера, 23:12
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин порассуждал о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы питерцев с «Бетисом». Первая встреча завершилась в пользу севильской команды (3:2).

В нынешних реалиях на поле может случиться все что угодно, учитывая пристальное внимание к судейству и VAR. «Зенит» не стоит сбрасывать со счетов в предстоящем матче. «Бетис» не очень хорошо играет в обороне и считает, что может забивать столько, сколько захочет для победы. Но проблемы есть, они пропускают достаточно часто, встречаются ошибки в построении команды в обороне, и этим «Зенит» должен воспользоваться.

Ошибки в обороне в первом матче свяжу с тем, что первый и второй сбор прошли не в идеальных условиях, а именно не было возможности у некоторых футболистов участвовать в тренировочном процессе, Ракицкий много пропустил. Мне кажется, что проблема игрового тонуса будет стоять в первые минуты матча и те ошибки, которые были допущены в первом матче защитниками, связаны именно с тонусом.

Ранее стало известно, сколько фанатов поддержат «Зенит» в матче с «Бетисом».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:03
Все таки парень курит что то))
zdeniss
zdeniss
вчера в 23:48
В любом случае даже сравнение этих клубов не в пользу Зенита. Выскочка этого года Ла Лиги и Супер клуб Премьер лиги рядом, и шансы Бетиса неоспоримо выше… Зенит должен был не замечать такого соперника. Но уровень Пеллигрини очень высок. Это не Семак. Помню Малагу под его руководством, это нечто. Грустно за российский футбол.
Futurista
Futurista
вчера в 23:28
протон
протон
вчера в 23:24
Бетис и Зенит - это небо и земля! У Бетиса 3 удара в створ и 3 гола. СМЕШНО!
drug01
drug01
вчера в 23:15
Будет ничья
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