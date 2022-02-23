Сутормин: «„Зенит“ может играть с „Бетисом“, причем с позиции силы»

Хавбек «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».
В первой игре питерский клуб проиграл испанцам со счетом 2:3.
В первом матче реализация моментов у «Бетиса» была на топ-уровне. Но мы можем с ними играть, причем с позиции силы. Мы плохо начали игру. Гандикап, который дали «Бетису», давать нельзя. Завтра можем исправить эти ошибки.
Первый матч показал, что физически мы готовы. Надеюсь, теперь мы будем выглядеть еще лучше. Мы хорошо поработали на сборе.
Поединок «Бетис» — «Зенит» состоится в Испании 24 февраля.
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13.02.2008 "Зенит" - "Вильярреал" (Вильярреал) Кубок УЕФА 1:0
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07.12.2017 "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) - "Зенит" Лига Европы 1:3
24.11.2005 "Зенит" - "Севилья" (Севилья) Кубок УЕФА 2:1
13.02.2008 "Зенит" - "Вильярреал" (Вильярреал) Кубок УЕФА 1:0
16.09.2015 "Валенсия" (Валенсия) - "Зенит" Лига чемпионов 2:3
24.11.2015 "Зенит" - "Валенсия" (Валенсия) Лига чемпионов 2:0
28.09.2017 "Зенит" - "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) Лига Европы 3:1
07.12.2017 "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) - "Зенит" Лига Европы 1:3