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Сутормин: «„Зенит“ может играть с „Бетисом“, причем с позиции силы»

вчера, 21:22
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Хавбек «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

В первой игре питерский клуб проиграл испанцам со счетом 2:3.

В первом матче реализация моментов у «Бетиса» была на топ-уровне. Но мы можем с ними играть, причем с позиции силы. Мы плохо начали игру. Гандикап, который дали «Бетису», давать нельзя. Завтра можем исправить эти ошибки.

Первый матч показал, что физически мы готовы. Надеюсь, теперь мы будем выглядеть еще лучше. Мы хорошо поработали на сборе.

Поединок «Бетис» — «Зенит» состоится в Испании 24 февраля.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:52
Очередное словоблудие игрока.
1 984
1 984
сегодня в 03:50
Надо это на поле показывать.
berda2003
berda2003
вчера в 23:09
ну, сумасшедший, что возьмёшь...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:10
Ага , а потом проснуться.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 21:56
Не лопните от натуги
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:52
...размахивая картонным мечом...
kust07
kust07
вчера в 21:52
Сутормин фантаст. Ему бы книги ,басни писать.
112910415
112910415
вчера в 21:50
вернёмся к этой теме после матча
Loko57
Loko57
вчера в 21:36
Ну ну, флаг в руки!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:33
Завтра надо пополнить список битых испанских команд.....

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13.02.2008 "Зенит" - "Вильярреал" (Вильярреал) Кубок УЕФА 1:0
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07.12.2017 "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) - "Зенит" Лига Европы 1:3
протон
протон
вчера в 21:23
Зенит в Испании играл бы во второй Сегунде
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