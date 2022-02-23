Сутормин: «„Зенит“ может играть с „Бетисом“, причем с позиции силы»

Хавбек «Зенита» поделился ожиданиями от ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

В первой игре питерский клуб проиграл испанцам со счетом 2:3.

В первом матче реализация моментов у «Бетиса» была на топ-уровне. Но мы можем с ними играть, причем с позиции силы. Мы плохо начали игру. Гандикап, который дали «Бетису», давать нельзя. Завтра можем исправить эти ошибки.

Первый матч показал, что физически мы готовы. Надеюсь, теперь мы будем выглядеть еще лучше. Мы хорошо поработали на сборе.