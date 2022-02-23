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Лепёхин: «Шансы у „Зенита“ есть, но, скорее всего, он не пройдёт „Бетис“»

вчера, 23:52
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин порассуждал о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы питерцев с «Бетисом». Первая встреча завершилась в пользу севильской команды (3:2).

После первой игры у меня больше позитивных, чем негативных эмоций. Ожидания до того матча у меня были худшими, чем всё оказалось на самом деле. Я понял, что в принципе нам по силам обыграть «Бетис». При определенном стечении обстоятельств. Я перед первой игрой большего ожидал от «Бетиса» и меньшего от «Зенита». Сейчас мне в «Зенит» верится больше. Но при всем том, что игра в первом матче была равной, поражение есть поражение.

При каком стечении обстоятельств «Зенит» может обыграть своего соперника? Это не только «Зенита» касается, но и всех российских команд: очень важно для нас, для наших команд, каким составом будет играть соперник. Важно, насколько в конкретный день будут мотивированы футболисты. В данном случае «Зенита». Безусловно, если мы играем с испанскими командами, тут еще фактор удачи имеет серьезное значение. Я думаю, что в предстоящем матче будет ничья 1:1. Ничья, конечно, не устроит «Зенит», но это моя объективная оценка. Хотя, конечно, надеюсь на победу. Но опять же надо быть объективным: как я понимаю, «Бетис» в Санкт-Петербурге играл неоптимальным составом. А у «Зенита», на мой взгляд, в том матче на поле были все лучшие футболисты. В общем, думаю, шансы у «Зенита» есть, но, скорее всего, он не пройдет.

Ранее стало известно, сколько фанатов поддержат «Зенит» в матче с «Бетисом».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:25
Шансов мало...
kasyak7
kasyak7 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 00:15
Это разве не оскорбительное сообщение? Аа?)
kasyak7
kasyak7 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 00:13
И где вы в этом сообщении увидели злой, негативный умысел или троллинг?
Человеку вопрос-он тебе 10 в ответ. И всё не по теме- это флуд и провокация.
За это вы его почему-то не баните.
У пользователя также есть оскорбительные комментарии. Вы почему-то этого не замечаете. Почему???
David Young
David Young ответ kasyak7 (раскрыть)
вчера в 23:58
Здравствуйте. Фраза "как девки" по отношению к двум пользователем написанная с негативным контекстом. Плюс там был троллинг и провокация пользователей.
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