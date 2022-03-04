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Булыкин: «Руководство „Локомотива“ убеждало, что скоро увидим „Сапсан“»

сегодня, 14:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 4Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о вылете команды из Кубка России. Клуб потерпел поражение в матче с «Енисеем» (0:4).

Странный результат в Кубке. По мастерству «Локомотив» на уровень выше «Енисея». Руководство убеждало, что скоро увидим новый «Сапсан». Дайте нам время, всё наладится», — болельщики уже давно слышат это. Думаю, теперь «Локо» будет легче без игры на два фронта. Надо полностью переключиться на чемпионат, иначе никто не поймёт, что происходит с командой.

Списываю данный результат на отъезд тренера и на то, что команда просто не настроилась на кубковый матч. Будем надеяться, что это досадная случайность.

Также о поражении «Локо» высказался исполняющий обязанности главного тренера команды Дмитрий Лоськов.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:46
Взяли денег на Сапсан, а построили дрезину. Классика
David Young
David Young ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 15:38
.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:29
Наш " синкансен " вперёд летит , его Х. остановишь .....!!! )))))))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:26
Факир был пьян фокус не удался.
Loko57
Loko57
сегодня в 15:13
Что-то в последнее время новое часто хуже старого и отработанного. Как бы новый Сапсан не развалился наехав первый бугорок!
Настоящий Руccкий
Настоящий Руccкий
сегодня в 14:59
Обещания.. Ожидания... Как сказал небезызвестный классик, это наши проблемы..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:57
Он улетел , но обещал вернуться.
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