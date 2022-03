Ещё один скальп в коллекции «Мидлсбро», обидчик «Зенита» в финале. Кубковые дела в Европе

В Испании и Франции уже известны финалисты.

Кубок Англии: «Челси», «Ливерпуль» и «Ман Сити» сыграют в четвертьфинале

В прошедший мидуик состоялись 7 из 8 матчей пятого раунда Кубка Англии. Последний четвертьфиналист определится 7 марта в схватке команд из Чемпионшипа — «Ноттингема» и «Хаддерсфилда». Жеребьевка уже состоялась, поэтому мы знаем, что победитель этой пары сыграет в четвертьфинале с «Ливерпулем», который со скромным счетом 2:1 переиграл «Норвич Сити». Победный дубль на счету Такуми Минамино.

Юрген Клопп провел довольно внушительную ротацию состава, так что «Ливерпуль» и задачу в Кубке Англии выполнил, и сберег силы лидеров на субботнюю игру против «Вест Хэма» в АПЛ . «Молотобойцы» тоже провели кубковый матч в среду, но проиграли «Саутгемптону» на выезде (1:3), несмотря на то, что Дэвид Мойес бросил в бой лучшие силы. Майкл Антонио забил за «Вест Хэм» впервые за два месяца, но даже это знаменательное событие утонуло в горечи поражения.

WHAT A NIGHT 🤩 #SaintsFC book an @EmiratesFACup quarter-final spot with victory over #WHUFC

«Манчестер Сити» на протяжении часа игры не мог забить в ворота «Петерборо Юнайтед», но голы Мареза и Грилиша в середине второго тайма обеспечили «горожанам» выход в четвертьфинал (2:0). «Челси» встретил отчаянно сопротивление со стороны «Лутона»: команда Томаса Тухеля дважды отыгрывалась, но все же выиграла 3:2, победный мяч на счету Лукаку, а еще забивали Сауль и Вернер. «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» составляют триаду команд с самыми высокими шансами на победу в Кубке Англии.

А вот «Тоттенхэм» упустил очередную возможность завоевать долгожданный трофей, пропустив роковой гол на 107-й минуте. «Шпор» выбил «Мидлсбро», сотворивший вторую кряду сенсацию в Кубке Англии. Напомним, в четвертом раунде «Боро» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. Одной строкой отмечаем победу «Кристал Пэлас» над «Сток Сити» (2:1), а также победный дубль нашего хорошего знакомого Саломона Рондона за «Эвертон». Команда Фрэнка Лэмпарда со счетом 2:0 переиграла представителя пятого дивизиона «Борэм Вуд».

Четвертьфинальные пары: «Саутгемптон» — «Ман Сити», «Кристал Пэлас» — «Эвертон»,

«Ноттингем Форест»/«Хаддерсфилд» — «Ливерпуль», «Мидлсбро» — «Челси».

Кубок Испании: «Валенсия» и «Бетис» сыграют в финале

В Испании кубковый турнир продвинулся дальше английского коллеги. Состоялись ответные полуфинальные матчи, и теперь мы точно знаем, что 23 апреля «Бетис» и «Валенсия» разыграют трофей. «Валенсия» в своем полуфинале оказалась сильнее «Атлетика» из Бильбао. Баски выбили из розыгрыша «Барселону» и мадридский «Реал», но уступили путевку в финал «Валенсии». Первый матч на «Сан Мамесе» завершился со счетом 1:1, а на «Месталье» гол Гонсалу Гедеша остался без ответа. Победа «Лос Чес» 1:0 оставила «Атлетик» за бортом.

Вторым финалистом стал «Бетис», который недавно играл против «Зенита» в Лиге Европы. Команда из Севильи одержала волевую победу над «Райо Вальекано» на выезде — 2:1, подтвердив свой статус фаворита. В ответной встрече до 80-й минуты держалась нулевая ничья, полностью устраивавшая «Бетис», но когда забил Бебе, запахло овертаймом. Последовав примеру УЕФА , испанца отменили правило выездного гола в Кубке Короля, так что 2:1 и 0:1 вели команды в дополнительное время, если бы Борха Иглесиас не сравнял счет на 90+2 минуте.

Финал: «Бетис» — «Валенсия» («Ла Картуха», Севилья)

Кубок Италии: ждем финалистов

В Италии состоялись первые полуфинальные матчи, в которых был забит всего один мяч. «Милан» и «Интер» сыграли 0:0 во вторник, встреча во Флоренции между «Фиорентиной» и «Ювентусом» на следующий день шла к аналогичному результату, пока на 90+2 минуте защитник «фиалок» Лоренцо Венути не отправил мяч в собственные ворота. Бывшего партнера утешал даже бывший партнер Душан Влахович, которому устроили ожидаемую обструкцию на «Артемио Франки».

Ответные полуфиналы: «Интер» — «Милан» (20 апреля), «Ювентус» — «Фиорентина» (21 апреля).

Кубок Германии: Тедеско и «РБ Лейпциг» играючи вышли в полуфинал

«Лейпциг» Доменико Тедеско, недавно получивший путевку в четвертьфинал Лиги Европы из-за отстранения «Спартака», преодолел очередной раунд и в Кубке Германии, где «быков» считают главными фаворитами после вылета «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «Байера» в предыдущих раундах. Свой статус «РБ Лейпциг» подтвердил в игре с «Ганновером», который получил четыре безответных мяча в свои ворота. В других четвертьфинальных парах победителями стали «Фрайбург», «Унион» и «Гамбург». Жеребьевка полуфиналов пройдет 6 марта.

Полуфиналисты: «РБ Лейпциг», «Фрайбург», «Унион», «Гамбург».

Кубок Франции: «Ницца» и «Нант» сыграют в финале

«Ницца» поочередно выбила из Кубка Франции ПСЖ и «Марсель», а в полуфинале команда Кристофа Гальтье прервала сказку «Версаля» из четвертого дивизиона, для которого попадание в четверку сильнейших команд турнира стало подвигом. Что касается «Нанта», то «канарейки» в серии пенальти оказались сильнее «Монако». Фанаты «Нанта» отмечали с таким размахом, словно уже выиграли трофей: для их команды это первое попадание в финал Кубка Франции с 2000 года.

Nantes beat Monaco on penalties to advance to the French Cup final.



Their fans enjoyed it 🤭 pic.twitter.com/5Q81P8jcgh