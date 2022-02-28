Безумное сражение в Санкт-Петербурге. Лисакович сделал дубль, но Сергеев спас «Зенит»

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вчера, 23:47

Камбэк перечеркнули на 92-й минуте матча.

«Зенит» нанес 13 ударов за первый тайм

Теперь у Семака серия из 8 матчей без поражений в РПЛ – 5 побед, 3 мировые, первое место. Умеет вести игру и мешать другим. У «Рубина» в Санкт-Петербурге было всего два удара в сторону ворот Одоевского до перерыва. Оба мимо, то есть по итогам первого тайма у петербуржцев было полное преимущество, причем огромное. Владение мячом в районе 59%, 5:0 по метким ударам, перевес в воздухе и так далее, и тому подобное. «Зенит» вел игру, а «Рубин» не успевал за чужими маневрами. Следовательно, диспетчер Клаудиньо готовился к продолжению праздника для фанатов. Первый тайм сложился для хозяев даже слишком легко и празднично, поэтому они подумать не могли, как развернется футбольный поединок уже после того, как получат внушительное преимущество в счете. Казалось, что сюжет будет скучным, ведь на поле поначалу была одна команда, и ее лидер смотрелся великолепно.

Клаудиньо создал 7 моментов у чужих ворот

Это только прямыми последними передачами, а на самом деле еще на пару больше. Бразильца справедливо признали лучшим игроком поединка, ведь он помог создать все три мяча. Первый гол – голевая передача на бразильца Юри Альберто. Новичок не создал крутой дуэт с Дзюбой, хотя и пробуется на роль нового Азмуна. Зато забил мяч, что тоже важно. Дальше Клаудиньо вынудил Ломовицкого потерять позиции в своей штрафной площади и нарушить правила против бразильца. Пенальти реализовал Сутормин, который некогда был две секунды игроком «Рубина». Наконец, герой поединка помог организовать третий мяч, а дальше Вендел катнул на Сергеева – так наступила развязка.

«Рубину» хватило 3 метких попыток для 2 голов

На последних секундах казанцы могли сравнять счет, но пробили мимо ворот. В первом тайме, как сказано выше, точных ударов не было, а вот после перерыва реализовали две попытки из трех. Причем после первого гола юного 19-летнего голкипера Одоевского нет смысла винить, а вот второй удар Лисаковича – повод немножко упрекнуть вратаря. Такому молодому исполнителю сложно правильно поставить опорную ногу, когда у соперника такая классная позиция. Оба раза защитники «Зенита» располагались плохо, поэтому новый форвард «Рубина» получал время и место. Также стоит отметить сэйв Одоевского на последних минутах. Он отбил мяч неудобно для Зуева, игрок казанцев не смог правильно подставить голову и попасть в опустевшие ворота.

Вторая желтая карточка Мусаеву по правилам

«Зенит» мог остаться в меньшинстве в первом тайме, когда Барриос нарывался на санкции, но в итоге удаление заработал Леон Мусаев, бывший игрок петербуржцев. Со второй желтой карточкой для хавбека спорить нет смысла, ведь он явно хватал Вендела за футболку. Бразилец, конечно, схитрил, поскольку захват его не остановил, но выгоднее было отправить соперника с поля, чем двигаться дальше. Владимир Быстров считает, что в этом матче судья Кукуян не справился с работой, но игра была событийной, моментов много, и все-таки в большинстве из них арбитры разбирались правильно. Например, отменили гол Юри Альберто в первом тайме по делу.

«Динамо» нужно отыграть лишь два пункта

При счете 2:2 между лидерами по очкам разницы не было. «Рубин» едва не сотворил сенсацию, хотя понятно, кто вел игру. Но это не значит, что у Шварца не будет возможности подкараулить будущую осечку команды Семака. Конечно, Сергей Богданович теперь не в еврокубках, зимой получил новых игроков, вряд ли легионеры разбегутся прямо сейчас, хотя российские клубы временно не будут участвовать во всех международных соревнованиях под эгидой УЕФА . Следовательно, не будут получать финансирование. ВТБ пришлось передать «Динамо» в руки «генералам», то есть спортивному обществу, так что перемен будет много, а это значит, что в ближайшем или отдаленном будущем у преследователей будут шансы догнать «Зенит». Немало денег получали призовыми от УЕФА , но если ситуация не изменится к лучшему – не смогут продолжить в будущем сезоне.

У «Рубина» 21 удачная обводка за поединок

И это говорит нам, что Слуцкий просчитался с планом на игру. Не только Кварацхелия, но Лисакович, Мусаев и Хакшабанович вынуждены были ставить на индивидуальное мастерство. Даже «Зенит», где в основе было шесть латиноамериканцев, лишь десять раз удачно применял дриблинг. «Зенит» чаще владел мячом, намного чаще бил по воротам – 28 ударов против 8 за полный матч. «Рубин» не сыграл ужасно, ведь дважды находил бреши в защите чемпионов, но не было ни надежного тыла для игры без мяча, ни высокого прессинга, чтобы перевести дух, ни умных действий в опорной зоне, чтобы Мусаеву не пришлось хватать лишнюю карточку. Да и четыре замены за две минуты не позволили гостям сохранить ничью.

3 разных форварда – новое оружие Семака