Садио Мане: «Мечтаю выиграть Чемпионат мира с Сенегалом»

Футболист «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане поделился ожиданиями от грядущего Чемпионата мира.
Победа на Чемпионате мира – моя новая мечта. Для начала нужно на него выйти, но я хочу верить в сумасшедшие идеи, и победа на Чемпионате мира с Сенегалом – одна из них. Если мы добьемся этого, то, конечно, я достигну уровня прекрасных игроков, которые каждый год борются за «Золотой мяч».
Ранее Мане стал обладателем Кубка африканских наций.
Пока только сенегальцы выигрывают его со сборной Франции...
Пока только сенегальцы выигрывают его со сборной Франции...