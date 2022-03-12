Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИграй красивоЧемпионат мира 2022

Садио Мане: «Мечтаю выиграть Чемпионат мира с Сенегалом»

сегодня, 14:04

Футболист «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане поделился ожиданиями от грядущего Чемпионата мира.

Победа на Чемпионате мира – моя новая мечта. Для начала нужно на него выйти, но я хочу верить в сумасшедшие идеи, и победа на Чемпионате мира с Сенегалом – одна из них. Если мы добьемся этого, то, конечно, я достигну уровня прекрасных игроков, которые каждый год борются за «Золотой мяч».

Ранее Мане стал обладателем Кубка африканских наций.

Все новости
Кассано: «Бензема – это что-то уникальное»
Сегодня, 12:18
Буффон: «Доннарумма – один из лучших в мире»
Сегодня, 11:44
Рондон: «Я доволен выполненной работой»
Сегодня, 08:45
Бензема о хет-трике: «Это был волшебный вечер для всех нас»
Сегодня, 08:31
Зиеш — о голе в девятку «Тоттенхэму»: «Подумал, что пробил слишком сильно»
23 января
«Его удивительный талант было видно сразу». От египетской сенсации — к статусу мировой футбольной суперзвезды
11 январяАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 16:13
Я тоже пару раз ЧМ выигрывал, стоял на подиуме, целовал всех, фотографировался. Потом просыпался и шёл в туалет
David Young
David Young ответ barcamilan (раскрыть)
сегодня в 15:46
Возможно, но маловероятно.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 15:43
мечтать конечно не вредно, но твое желание невозможно
протон
протон
сегодня в 15:38
Если с Сенегалом выиграть ЧМ, то думаю ему ЗМ на самолете привезут ещё до официальной церемонии, но ему бы хотя бы из группы ЧМ выйти, а для начала бы туда попасть ))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:23
Для начала нужно пройти Египет, что будет сделать непросто. Салах там жаждет реванша за поражением в финале кубка Африки.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:19
Ну что же запретить помечтать можно
Bensurr
Bensurr
сегодня в 14:12
Во сне может и выйграешь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:12
Навряд ли...
Пока только сенегальцы выигрывают его со сборной Франции...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:06
Ну это уж совсем вряд ли.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 