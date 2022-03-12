Садио Мане: «Мечтаю выиграть Чемпионат мира с Сенегалом»

Футболист «Ливерпуля» и сборной Сенегала поделился ожиданиями от грядущего Чемпионата мира.

Победа на Чемпионате мира – моя новая мечта. Для начала нужно на него выйти, но я хочу верить в сумасшедшие идеи, и победа на Чемпионате мира с Сенегалом – одна из них. Если мы добьемся этого, то, конечно, я достигну уровня прекрасных игроков, которые каждый год борются за «Золотой мяч».