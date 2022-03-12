Буффон: «Доннарумма – один из лучших в мире»

Голкипер «Пармы» и экс-игрок сборной Италии поддержал вратаря ПСЖ , который грубо ошибся в недавней игре с «Реалом».

Доннарумма не нуждается в адвокатах. Такие ошибки полезны. Я говорю это, потому что действительно так считаю. Это часть пути развития. Уверен, что у этого не будет негативных последствий, у него не возникнет проблем. Более того, Доннарумма уже показал, что обладает необходимой силой, которая позволит преодолеть такие неприятные моменты. Доннарумма – один из лучших в мире. Он входит в топ-3 вместе с Куртуа и Нойером, если честно.