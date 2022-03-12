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Буффон: «Доннарумма – один из лучших в мире»

сегодня, 11:44
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Голкипер «Пармы» и экс-игрок сборной Италии Джанлуиджи Буффон поддержал вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму, который грубо ошибся в недавней игре с «Реалом».

Доннарумма не нуждается в адвокатах. Такие ошибки полезны. Я говорю это, потому что действительно так считаю. Это часть пути развития. Уверен, что у этого не будет негативных последствий, у него не возникнет проблем. Более того, Доннарумма уже показал, что обладает необходимой силой, которая позволит преодолеть такие неприятные моменты. Доннарумма – один из лучших в мире. Он входит в топ-3 вместе с Куртуа и Нойером, если честно.

Парижане вылетели из Лиги чемпионов после проигрыша «Реалу».

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 15:56, ред.
Буффон,Пальюка,Тольдо,Перуцци,Абьятти,Дзофф - эти вратари запоминались, а вот днонарумма что то нет
Брулин
Брулин
сегодня в 15:23
Большой респект Буффону, но вратарь входящий в тройку лучших в мире не сливает в одиночку на 99,99% выигранную 1/8 финала.
амурец
амурец
сегодня в 15:08
не лучший но лучше Буффуна
shur
shur
сегодня в 14:22
...вот если бы через себя Бензема влупил бы, как Рон кое кому, вот это совсем
другая часть пути развития, всё впереди!!!
chocopie748
chocopie748
сегодня в 13:50
В Милане был. Теперь - всё.
протон
протон
сегодня в 13:46
Он ведь даже не номер 1 в своей команде , как он может быть в топ 3 лучших вратарей ? Конечно потенциал есть быть лучшим..
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:13
При всем уважении на счет топ-3 Джиджи загнул!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 12:09
Да, хороший вратарь, но не один из лучших. Тот же Кейлор Навас намного увереннее и надёжнее стоит в рамке.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:56
В тройку не входит. Вместо него Де Хеа
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:53
Так и есть, но ему не везёт в последнее время.
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