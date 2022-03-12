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Симеоне о победе над «Кадисом»: «Главное, что мы добились результата»

сегодня, 10:18
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Кадисом» в матче 28-го тура Ла Лиги (2:1).

Главное, что мы добились результата. До конца сезона все меньше времени, поэтому победа важна, особенно сейчас. «Кадис» сильно прибавил с приходом Серхио, стал играть в другой футбол. Они доставили нам много хлопот. У нас не получались выход из обороны в атаку и контратаки. Во втором тайме мы играли лучше и смогли победить, хотя голевых моментов почти не было.

«Атлетико» замыкает тройку лидеров чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Реала» на 12 очков.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:34
Это тот случай когда игра полное г.... а три очка не пахнут!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:57
Три очка в кармане
beefs
beefs
сегодня в 10:41
после ЛЧ нормальный результат...
izrafel
izrafel
сегодня в 10:25
Три очка они всегда лучше чем одно
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