Симеоне о победе над «Кадисом»: «Главное, что мы добились результата»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Кадисом» в матче 28-го тура Ла Лиги (2:1).
Главное, что мы добились результата. До конца сезона все меньше времени, поэтому победа важна, особенно сейчас. «Кадис» сильно прибавил с приходом Серхио, стал играть в другой футбол. Они доставили нам много хлопот. У нас не получались выход из обороны в атаку и контратаки. Во втором тайме мы играли лучше и смогли победить, хотя голевых моментов почти не было.
«Атлетико» замыкает тройку лидеров чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Реала» на 12 очков.