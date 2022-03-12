Симеоне о победе над «Кадисом»: «Главное, что мы добились результата»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал победу своей команды над «Кадисом» в матче 28-го тура Ла Лиги (2:1).

Главное, что мы добились результата. До конца сезона все меньше времени, поэтому победа важна, особенно сейчас. «Кадис» сильно прибавил с приходом Серхио, стал играть в другой футбол. Они доставили нам много хлопот. У нас не получались выход из обороны в атаку и контратаки. Во втором тайме мы играли лучше и смогли победить, хотя голевых моментов почти не было.