Рондон: «Я доволен выполненной работой»

Нападающий «Эвертона» Хосе Саломон Рондон поделился мнением о начале 2022 года в своей карьере.
За сборную я забил трижды. В Кубке Англии я вышел в старте и оформил дубль, был близок к хет-трику. Я вполне доволен работой, которую я выполнил и продолжаю выполнять. Я делаю то, что требуется, используя свои шансы.
Ранее сообщалось о возможных финансовых проблемах «Эвертона».
Видели мы эту "Работу" ..... в ЦСКА...
А хвалиться забитыми голами "Борем Вуду" из 5-й лиги...и Боливии - смешно....
По факту же статистика...19 последних матчей в АПЛ - 1 гол....
Работник...)))
Видели мы эту "Работу" ..... в ЦСКА...
А хвалиться забитыми голами "Борем Вуду" из 5-й лиги...и Боливии - смешно....
По факту же статистика...19 последних матчей в АПЛ - 1 гол....
Работник...)))