Рондон: «Я доволен выполненной работой»

Нападающий «Эвертона» поделился мнением о начале 2022 года в своей карьере.

За сборную я забил трижды. В Кубке Англии я вышел в старте и оформил дубль, был близок к хет-трику. Я вполне доволен работой, которую я выполнил и продолжаю выполнять. Я делаю то, что требуется, используя свои шансы.