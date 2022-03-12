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Рондон: «Я доволен выполненной работой»

сегодня, 08:45

Нападающий «Эвертона» Хосе Саломон Рондон поделился мнением о начале 2022 года в своей карьере.

За сборную я забил трижды. В Кубке Англии я вышел в старте и оформил дубль, был близок к хет-трику. Я вполне доволен работой, которую я выполнил и продолжаю выполнять. Я делаю то, что требуется, используя свои шансы.

Ранее сообщалось о возможных финансовых проблемах «Эвертона».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:31
Ну ты конечно сравнил. В ЦСКА можно было не напрягаться, а просто отбывать номер при неплохой зарплате, а вот в Эвертоне надо работать пахать. Даже, сто бы забивать таким клубам.
санек002
санек002
сегодня в 09:31
хороша работа!в россии я почти не помню такого!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:00
Какая работа ??
Видели мы эту "Работу" ..... в ЦСКА...

А хвалиться забитыми голами "Борем Вуду" из 5-й лиги...и Боливии - смешно....

По факту же статистика...19 последних матчей в АПЛ - 1 гол....
Работник...)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:48
А мне не нравится такая работа
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