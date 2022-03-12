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Изидор: «Надеюсь, „Локомотив“ извлечет уроки из поражения от ЦСКА»

вчера, 23:52
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мыслями о поражении от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

Конечно, мы разочарованы результатом. Игра была интенсивная с большим количеством единоборств. Надеюсь, мы извлечем уроки из этого поражения, чтобы продолжать наш путь дальше.

Проблем с адаптацией у меня практически не было. Если вспомнить сборы, то у меня было много голевых моментов, но не удавалось забивать столько, сколько я хотел. Не было сомнений, что я начну забивать. На сборах я знал, что как только начнутся официальные матчи, придут голы.

В России я чувствую себя комфортно, как рыба в воде. Также меня поддерживает семья.

Кто из тренеров готовил нас к игре с ЦСКА? Каждый тренер вносит свою лепту, мы слушаем каждого. В сумме они дают полную картину подготовки к матчу.

Ранее был определен лучший игрок матча «Локомотив» — ЦСКА.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:54
Весь матч просмотрят и изучат.
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