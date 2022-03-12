Изидор: «Надеюсь, „Локомотив“ извлечет уроки из поражения от ЦСКА»

Нападающий «Локомотива» поделился мыслями о поражении от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура РПЛ .

Конечно, мы разочарованы результатом. Игра была интенсивная с большим количеством единоборств. Надеюсь, мы извлечем уроки из этого поражения, чтобы продолжать наш путь дальше.

Проблем с адаптацией у меня практически не было. Если вспомнить сборы, то у меня было много голевых моментов, но не удавалось забивать столько, сколько я хотел. Не было сомнений, что я начну забивать. На сборах я знал, что как только начнутся официальные матчи, придут голы.

В России я чувствую себя комфортно, как рыба в воде. Также меня поддерживает семья.