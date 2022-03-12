Тренер «Брентфорда»: «Я был убежден, что Эриксен сможет нам помочь»

Главный тренер «Брентфорда» говорит, что у него не было сомнений в том, что полузащитник добьется успеха после перехода в лондонскую команду зимой. В сегодняшнем матче с «Бернли» Эриксен впервые после остановки сердца совершил результативное действие.

Для меня это не было игрой. Я был убежден, что он сможет нам помочь и что он может стать лучшим трансфером для «Брентфорда».

Он не выбывал из-за травмы, это была проблема с сердцем. Так что он не потерял бы никакой скорости или чего-то в этом роде. У него было подавленное психологическое состояние, но когда он решил, что хочет играть, это закончилось.