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Тренер «Брентфорда»: «Я был убежден, что Эриксен сможет нам помочь»

вчера, 23:37
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк говорит, что у него не было сомнений в том, что полузащитник Кристиан Эриксен добьется успеха после перехода в лондонскую команду зимой. В сегодняшнем матче с «Бернли» Эриксен впервые после остановки сердца совершил результативное действие.

Для меня это не было игрой. Я был убежден, что он сможет нам помочь и что он может стать лучшим трансфером для «Брентфорда».

Он не выбывал из-за травмы, это была проблема с сердцем. Так что он не потерял бы никакой скорости или чего-то в этом роде. У него было подавленное психологическое состояние, но когда он решил, что хочет играть, это закончилось.

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Все комментарии
beefs
beefs
вчера в 23:42
надо же как рискует своей жизнью...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:41
Вот и славно...
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