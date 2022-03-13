Роналду: «Безмерно рад хет-трику. Доказали, что можем обыграть кого угодно»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями о своем хет-трике в ворота «Тоттенхэма» в матче 29-го тура АПЛ .

Невероятно рад своему первому хет-трику после возвращения на «Олд Траффорд»!

Ничто не сравнится с ощущением того, что ты снова на поле и помогаешь команде своими голами и усилиями. Мы еще раз доказали, что можем победить любую команду в любой день, если будем усердно работать и держаться вместе, как единое целое.