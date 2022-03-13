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Роналду: «Безмерно рад хет-трику. Доказали, что можем обыграть кого угодно»

сегодня, 00:07
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мыслями о своем хет-трике в ворота «Тоттенхэма» в матче 29-го тура АПЛ.

Невероятно рад своему первому хет-трику после возвращения на «Олд Траффорд»!

Ничто не сравнится с ощущением того, что ты снова на поле и помогаешь команде своими голами и усилиями. Мы еще раз доказали, что можем победить любую команду в любой день, если будем усердно работать и держаться вместе, как единое целое.

Для МЮ нет пределов. Вперед, «дьяволы»!

В матче с «Тоттенхэмом» Роналду побил мировой рекорд Йозефа Бицана по голам в официальных матчах.

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Все комментарии
UnReal_Madrid_13
UnReal_Madrid_13
сегодня в 01:09
Да ну апл какой то, пускай попробует в самой сложной лиге 1 сделать хет трик.
Elliada
Elliada
сегодня в 00:23
Любую команду? Что-то не было видно в игре с МС.
DЕАDPOОL
DЕАDPOОL
сегодня в 00:19
Насчет хет-трика прав,шикарный.Первый гол космический.У Роналду 12 голов только в АПЛ, у месси в Лиге-1, ЛЧ,и в кубке 7 ))
Но насчет кого угодно,то тут ты не прав.Защита дно,Харри привоз, опорника нет.Работы у вас очень много.
Матч был отличным,а ты и в 37 являешься одним из лучших в мире!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:10, ред.
В 37 забивает в АПЛ, лучший из лучших, первый среди среди равных!!!
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