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Семшов: «ЦСКА ещё поборется за тройку, а может, и за двойку»

вчера, 23:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов поделился впечатлениями от дерби «Локомотив» — ЦСКА (1:2).

Получилось хорошее дерби. «Локомотив» преобразился после двух игр. Если бы ЦСКА в концовке не прибавил, игра бы завершилась со счетом 1:1, но опасные моменты были и у «Локомотива». В первом тайме армейцы немного владели инициативой. В целом матч получился довольно равным, потому что во второй половине встречи пропало преимущество у ЦСКА.

Мне понравилось, что у «Локомотива» получилась игра после двух невыразительных матчей. Такие победы, как над «Локомотивом», «Нижним Новгородом», придают ЦСКА психологическое преимущество. Команда еще поборется за тройку, а может, даже и за двойку. Новые легионеры ЦСКА помогают команде. Они создают хорошую конкуренцию, и все армейские футболисты прибавляют.

Ранее был определен лучший игрок матча «Локомотив» — ЦСКА.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:46, ред.
Вся игра ещё впереди.....9 туров.....27 очков на кону.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:05
Вполне возможно что и за двойку !!! Удачи ЦСКА !!!
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