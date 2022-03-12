Семшов: «ЦСКА ещё поборется за тройку, а может, и за двойку»

Бывший игрок «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов поделился впечатлениями от дерби «Локомотив» — ЦСКА (1:2).
Получилось хорошее дерби. «Локомотив» преобразился после двух игр. Если бы ЦСКА в концовке не прибавил, игра бы завершилась со счетом 1:1, но опасные моменты были и у «Локомотива». В первом тайме армейцы немного владели инициативой. В целом матч получился довольно равным, потому что во второй половине встречи пропало преимущество у ЦСКА.
Мне понравилось, что у «Локомотива» получилась игра после двух невыразительных матчей. Такие победы, как над «Локомотивом», «Нижним Новгородом», придают ЦСКА психологическое преимущество. Команда еще поборется за тройку, а может, даже и за двойку. Новые легионеры ЦСКА помогают команде. Они создают хорошую конкуренцию, и все армейские футболисты прибавляют.
Ранее был определен лучший игрок матча «Локомотив» — ЦСКА.