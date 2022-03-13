Юрист Алексеев: «У сборной России есть шанс сыграть в стыковых матчах ЧМ»

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев оценил шансы сборной России оспорить решение ФИФА об отстранении от стыковых матчей к ЧМ -2022 в Спортивном арбитражном суде ( CAS ).

Есть у сборной России шанс участвовать в стыковых матчах? Шанс есть — и немаленький. С учетом того, что вопрос рассматривается в судебном органе, который должен действовать на основании принципа независимости и объективности. В данном случае закон на нашей стороне.

Насчет дат вынесения решения. Общая процедура может занять и шесть месяцев, а иногда и годы, как это происходит в случае с нашими биатлонистами. Но есть инструмент ускоренного рассмотрения спора, который в данном случае должен применяться, если будет такое ходатайство. Тогда теоретически спор должен быть рассмотрен до начала тех мероприятий, недопуск к которым обжалуется нашей стороной.