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Юрист Алексеев: «У сборной России есть шанс сыграть в стыковых матчах ЧМ»

сегодня, 16:45

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев оценил шансы сборной России оспорить решение ФИФА об отстранении от стыковых матчей к ЧМ-2022 в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Есть у сборной России шанс участвовать в стыковых матчах? Шанс есть — и немаленький. С учетом того, что вопрос рассматривается в судебном органе, который должен действовать на основании принципа независимости и объективности. В данном случае закон на нашей стороне.

Насчет дат вынесения решения. Общая процедура может занять и шесть месяцев, а иногда и годы, как это происходит в случае с нашими биатлонистами. Но есть инструмент ускоренного рассмотрения спора, который в данном случае должен применяться, если будет такое ходатайство. Тогда теоретически спор должен быть рассмотрен до начала тех мероприятий, недопуск к которым обжалуется нашей стороной.

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Источник: matchtv.ru
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