Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что легионеры не будут покидать московский клуб из-за сложившейся в мире ситуации.

Сейчас основная мотивация для легионеров — это деньги. Возьмем Промеса. Ему кроме денег ничего больше не светит в его карьере. А если верить тому, что пишут, то в Голландии ему вообще светят уголовные дела.

Николсон, переехавший из Бельгии, тоже приехал в Россию за деньгами. Я не думаю, что ему очень хочется возвращаться в Бельгию, тем более он там играл в «Шарлеруа» — далеко не первой команде чемпионата.

Я не вижу смысла спартаковским легионерам куда-то дергаться. У них все здесь хорошо, нет проявлений расизма и нацизма, деньги получают.