Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Червиченко: «Сейчас основная мотивация для легионеров — это деньги»

сегодня, 15:49

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что легионеры не будут покидать московский клуб из-за сложившейся в мире ситуации.

Сейчас основная мотивация для легионеров — это деньги. Возьмем Промеса. Ему кроме денег ничего больше не светит в его карьере. А если верить тому, что пишут, то в Голландии ему вообще светят уголовные дела.

Николсон, переехавший из Бельгии, тоже приехал в Россию за деньгами. Я не думаю, что ему очень хочется возвращаться в Бельгию, тем более он там играл в «Шарлеруа» — далеко не первой команде чемпионата.

Я не вижу смысла спартаковским легионерам куда-то дергаться. У них все здесь хорошо, нет проявлений расизма и нацизма, деньги получают.

Все новости
Юрист Алексеев: «У сборной России есть шанс сыграть в стыковых матчах ЧМ»
Сегодня, 16:45
Талалаев: «Первый тайм был за нами, второй — за „Уралом“»
Сегодня, 16:41
Мостовой: «Ещё 2-3 победы — и „Спартак“ включится в борьбу за еврокубки»
Сегодня, 15:05
Кавазашвили: «Каждая игра „Спартака“ меня удивляет»
Сегодня, 13:25
Слуцкий: «„Рубин“ не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера»
Сегодня, 12:54
Бояринцев: «„Спартак“ при Ваноли оставляет приятное впечатление»
Сегодня, 12:27
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:14
Почему сейчас? Всегда так было.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:25
Такое ощущение, что раньше они играли за идею....
VIC2
VIC2
сегодня в 16:16
Среброненавистный ты наш бессеребренник!
Надо стукануть в ГОСДЕП, чтобы на тебя
большую-большую санкцию налОжили
за твой язык ядовитй
альсато
альсато
сегодня в 16:09
Червиченко!..Тебе бы не знать, что легионеры и играют, и воюют за деньги!
ABir
ABir
сегодня в 16:08
Лишь бы у Федуна на них на всех денег хватило
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:06
С этим трудно не согласиться.
Loko57
Loko57
сегодня в 16:03
Понятное дело, что кроме финансовых условий в Российском чемпионате на данный момент нет больше ничего положительного для иностранцев.
старина
старина
сегодня в 15:59
Ну ты то конечно альтруист,судя по твоей необъемной харе
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:57, ред.
А раньше что было- "профессиональный рост"??? В редких случаях у молодёжи перспективной,пока все хозяйчики наших клубов не втянулись в бесперспективную гонку за ГАЗПРОМОМ.
Boricku
Boricku
сегодня в 15:50
Особенно с учётом курса, что они на карточке увидят
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 