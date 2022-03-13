Мостовой: «Ещё 2-3 победы — и „Спартак“ включится в борьбу за еврокубки»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».

«Спартак» две игры подряд провёл хорошо. Против «Краснодара» жду такого же качественного футбола. У «Краснодара» потери — «красно-белые» должны этим воспользоваться.

Ещё две-три победы — и можно включиться в борьбу за еврокубки. Зона близко. Если они, конечно, будут. Верю, что «Спартак» сегодня выиграет. При Ваноли команда на хорошем уровне. Надо получать удовольствие, продолжать набирать ход.