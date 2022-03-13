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Мостовой: «Ещё 2-3 победы — и „Спартак“ включится в борьбу за еврокубки»

сегодня, 15:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».

«Спартак» две игры подряд провёл хорошо. Против «Краснодара» жду такого же качественного футбола. У «Краснодара» потери — «красно-белые» должны этим воспользоваться.

Ещё две-три победы — и можно включиться в борьбу за еврокубки. Зона близко. Если они, конечно, будут. Верю, что «Спартак» сегодня выиграет. При Ваноли команда на хорошем уровне. Надо получать удовольствие, продолжать набирать ход.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ VIC2 (раскрыть)
сегодня в 17:22
Гарант не обкурился. Просто сам же Песков не раз говорил, что тот не умеет и не хочет пользоваться ни компьютером, ни смартфоном, а информацию по-старинке получает от близких людей... Вот там и сформировалась удобная ситуация, когда они говорят то, что он хочет услышать, а он слышит то, что ему приятно в отрыве от реальности, зато Шойгу весь в орденах, как Брежнев.
VIC2
VIC2
сегодня в 16:24, ред.
-- "Ещё две-три победы и можно включиться в борьбу за еврокубки"
-- Ало, гараж, ты в какой стране жиыёшь?! Наверное, на пару с Пу
дури обкурился
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:20
Не говори гоп пока не перепрыгнул....
старина
старина
сегодня в 16:15
Еще два-три года и нас может в эти еврокубки вернут
альсато
альсато
сегодня в 16:06
Саша (Мостовой) мы ведь с тобой по одним учебникам учились!..когда же ты стал .....не цезурное...стране (нашей) объявлена война!..какие (парижская бога матерь) евро-кубки...
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 16:06
Вместе зелей столь нюхает)
ABir
ABir
сегодня в 16:05
Желаем конечно побед Спартаку, но слишком много не обязательных поражений было у КБ в предыдущих матчах, и слишком большое отставание от лидеров, которые тоже не собираются терять очки в оставшихся матчах
vinyardrip
vinyardrip ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:03
Скорей они их окончательно выключат
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 15:38
Большинство спортсменов суеверные,а тут уже три очка записали и медалей навешали,как бы не вспугнуть госпожу Фортуну.
Futurista
Futurista
сегодня в 15:35
В борьбу за еврокубки сейчас могут включиться только ВС РФ...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:30
Какие еврокубки? Он что бредит?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:27
ТОчно,ведь "Локо",ЦСКА,"Краснодар" и "Сочи" уже прекратили эту борьбу... Сегодня "Спартак" потеряет сочки,и что тогда?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:26, ред.
Это исключено. Нельзя выдавать желаемое за реальное. Например Локо легко дернет КБ
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:22
От Спартака можно что угодно ожидать.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:19
Верните его в реальность...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:18
Ну прикидка не плохая, НО...их то нужно еще выиграть... я вот даже в сегодняшнем матче сомневаюсь на "Викторию Спартака"...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:15
Так а их не будет...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:08
Ещё две-три победы и чемп закончится)))
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