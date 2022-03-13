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Бояринцев: «„Спартак“ при Ваноли оставляет приятное впечатление»

сегодня, 12:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».

Такие матчи всегда ждешь. У «Краснодара» будут отсутствовать легионеры, это не так просто компенсировать за короткое время. Уверен, что на сборах наигрывался совершенно другой состав. Не надо забывать, что у «Краснодара» прекрасная академия. Может, шанс получат свои воспитанники. «Быки» будут ослаблены, но надеюсь, что они компенсируют потери иностранцев российскими футболистами.

Что касается «Спартака», то команда проводит неплохой отрезок. Хороший футбол был показан в матче с «Динамо». Если бы не удаление, то «Спартаку» пришлось бы тяжеловато во втором тайме. Я не спешу говорить, что «красно-белые» в сумасшедшей форме, но пока команда Ваноли оставляет приятное впечатление. Игра с «Краснодаром» получится непростой.

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Все комментарии
Strashniy
Strashniy
сегодня в 16:27
Такое было и при остальных тренерах, когда они начинали работать в спартаке.
альсато
альсато
сегодня в 16:13
приятное впечатление-это то, что ЧЕМПИОНАТ продолжается!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:26
Спартак похоже победит.
ABir
ABir
сегодня в 13:26
Не смотря на ослабление состава не следует относится к Краснодару с недооценкой, южане дадут бой, и Спартаку придётся попотеть
drug01
drug01
сегодня в 13:13
До первой осечки...
izrafel
izrafel
сегодня в 13:05
Пока ДА...но нужно посмотреть на следующие матчи
армеец 62
армеец 62
сегодня в 12:47
вечером все будут гнать его на вокзал....
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:29
Пока ещё сыграно мало матчей.
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