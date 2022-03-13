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Талалаев: «Первый тайм был за нами, второй — за „Уралом“»

сегодня, 16:41
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал ничью в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:0).

Хорошая игра, боевая. Две команды в тяжелую погоду и на тяжелом поле поборолись. Первый тайм был за нами, второй — за «Уралом». Поздравляю всех с одним набранным очком. Хочу поблагодарить ребят за характер, за терпение и умение бороться на поле. Во втором тайме футбол мне не понравился, как, я думаю, и самим ребятам. Не собираемся искать оправданий в поле или в том, что выходят молодые парни. Это все вторичное. На мой взгляд, надо уметь играть в футбол. Мне очень нравится «Урал», и по прошлому матчу тоже. Ваша команда и вдевятером не развалилась, и с «Краснодаром» играла после пенальти. Мы знали, что во втором тайме будет тяжело. Каждый делает то, что может, и мои футболисты сегодня смогли сохранить ничейный результат. Я этим доволен.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:42
А в итоге нуль нуль
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