Главный тренер «Ахмата» прокомментировал ничью в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (0:0).

Хорошая игра, боевая. Две команды в тяжелую погоду и на тяжелом поле поборолись. Первый тайм был за нами, второй — за «Уралом». Поздравляю всех с одним набранным очком. Хочу поблагодарить ребят за характер, за терпение и умение бороться на поле. Во втором тайме футбол мне не понравился, как, я думаю, и самим ребятам. Не собираемся искать оправданий в поле или в том, что выходят молодые парни. Это все вторичное. На мой взгляд, надо уметь играть в футбол. Мне очень нравится «Урал», и по прошлому матчу тоже. Ваша команда и вдевятером не развалилась, и с «Краснодаром» играла после пенальти. Мы знали, что во втором тайме будет тяжело. Каждый делает то, что может, и мои футболисты сегодня смогли сохранить ничейный результат. Я этим доволен.