Кавазашвили: «Каждая игра „Спартака“ меня удивляет»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».

Я не сомневаюсь, что будет борьба в матче «Спартак» — «Краснодар», тем более «красно-белые» победили в последнем матче «Динамо». Конечно, отсутствие легионеров у «Краснодара» скажется на предстоящей игре, но у них всегда были хорошие резервы, состоящие из воспитанников академии. Новые пацаны будут доказывать, что они могут играть на уровне РПЛ . Никто не скажет, что из-за нехватки легионеров «Краснодар» не будет способен играть в матче со «Спартаком», но нельзя отрицать, что «красно-белые» — более опытная команда.