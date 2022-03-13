Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кавазашвили: «Каждая игра „Спартака“ меня удивляет»

сегодня, 13:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар19:00 Не начался

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».

Я не сомневаюсь, что будет борьба в матче «Спартак» — «Краснодар», тем более «красно-белые» победили в последнем матче «Динамо». Конечно, отсутствие легионеров у «Краснодара» скажется на предстоящей игре, но у них всегда были хорошие резервы, состоящие из воспитанников академии. Новые пацаны будут доказывать, что они могут играть на уровне РПЛ. Никто не скажет, что из-за нехватки легионеров «Краснодар» не будет способен играть в матче со «Спартаком», но нельзя отрицать, что «красно-белые» — более опытная команда.

Форма «Спартака» в последних матчах? Каждая игра этой команды меня удивляет. Они могут провалиться, а могут ни с того ни с сего выиграть. Честно, я не ожидал, что они обыграют «Динамо». Думал, что выиграют у ЦСКА, но все получилось по-другому.

Все новости
Юрист Алексеев: «У сборной России есть шанс сыграть в стыковых матчах ЧМ»
Сегодня, 16:45
Талалаев: «Первый тайм был за нами, второй — за „Уралом“»
Сегодня, 16:41
Червиченко: «Сейчас основная мотивация для легионеров — это деньги»
Сегодня, 15:49
Мостовой: «Ещё 2-3 победы — и „Спартак“ включится в борьбу за еврокубки»
Сегодня, 15:05
Слуцкий: «„Рубин“ не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера»
Сегодня, 12:54
Бояринцев: «„Спартак“ при Ваноли оставляет приятное впечатление»
Сегодня, 12:27
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 16:11
Анзор!..в Вашем возрасте-пора бы уже..ничему не удивляться!
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 15:31
Согласен,такая-же хрень,вообще людям сильно впечатлительным не рекмендовал бы просмотр матчей.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:28
То есть,все твои прогнозы,как оказывается,мимо денег?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:22
Спартак умеет преподносить неожиданности.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:35
Анзорику нужно расслабиться и не смотреть игры спартака да и возраст не тот, чтобы так много нервничать, лучше детям помогать нянчить внуков и польза будет и здоровье сохранит.
ABir
ABir
сегодня в 13:35
Будем надеяться, что игра Спартака будет улучшаться и стабилизироваться с каждым следующем матчем
lotsman
lotsman
сегодня в 13:30
Спартак нашёл свою игру.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 