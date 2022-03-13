Слуцкий: «„Рубин“ не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал тот факт, что казанский клуб приостановил контракты с полузащитником и нападающим .

Я не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз – это все не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности мы пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы ее объявим. Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Я уверен, это коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ .