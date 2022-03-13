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Слуцкий: «„Рубин“ не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера»

сегодня, 12:54

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал тот факт, что казанский клуб приостановил контракты с полузащитником Сеадом Хакшабановичем и нападающим Андерсом Дрейером.

Я не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз – это все не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности мы пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы ее объявим. Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Я уверен, это коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 16:24
незаменимых нет!...проходили и не раз!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:39
У нас были деятели предлагавшие вообще не привлекать легионеров вот их час настал, возможно подскажут и помогут выращивать своих футболистов.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:37
Кто-то из тех, что ушли еще пожалеют о таком решении.
112910415
112910415
сегодня в 13:14
новостей будет немало
иногда, возможно, будут и хорошие
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:09
Лёню понять можно.... но потери не только в Рубине.... Быки вообще молодежкой играют
shlomo
shlomo
сегодня в 12:55
Это конечно печально, но играть надо...очки нужны
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