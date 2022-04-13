Нагельсманн: «„Вильярреал“ защищался очень дисциплинированно»

Главный тренер «Баварии» поделился мыслями после вылета команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Вильярреалом» (1:2 по сумме двух игр) в рамках четвертьфинала.

Главное произошло еще в первом матче. Тогда мы играли не очень хорошо, а сегодня были очень хороши. С точки зрения тактики и интенсивности это была одна из наших лучших игр за последние несколько месяцев.

Мы имели отличный шанс на гол в первом тайме. Во втором мы должны были делать счет 2:0. Но соперник защищался очень дисциплинированно, очень глубоко. В тот единственный раз, когда они смогли прорваться, мы не показали своей слаженности.