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Нагельсманн: «„Вильярреал“ защищался очень дисциплинированно»

13 апреля 2022, 01:31
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мыслями после вылета команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Вильярреалом» (1:2 по сумме двух игр) в рамках четвертьфинала.

Главное произошло еще в первом матче. Тогда мы играли не очень хорошо, а сегодня были очень хороши. С точки зрения тактики и интенсивности это была одна из наших лучших игр за последние несколько месяцев.

Мы имели отличный шанс на гол в первом тайме. Во втором мы должны были делать счет 2:0. Но соперник защищался очень дисциплинированно, очень глубоко. В тот единственный раз, когда они смогли прорваться, мы не показали своей слаженности.

«Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов второй раз в истории.

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Все комментарии
112910415
112910415
13 апреля в 14:17
чудеса бывают, хоть и редко !
112910415
112910415
13 апреля в 13:49
очень чувствительная оплеуха
Chivas1
Chivas1
13 апреля в 11:11
Гнать пацана надо
STVA 1
STVA 1 ответ Comentarios (раскрыть)
13 апреля в 09:22
Нервно курит
STVA 1
STVA 1 ответ Vladimir808 (раскрыть)
13 апреля в 09:22
Работа в Спартаке как в пословице : кто в армии служил тот в цирке не смеётся! Этакий маркер на выживаемость.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 09:06
Защищался хорошо и даже забил!
альсато
альсато ответ shlomo (раскрыть)
13 апреля в 08:52
кто бы сомневался!..у них машины-все лучше, у нас дороги -все хуже))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 08:49
Короче...пока Тедеско в Баварию не придёт...триумфа не будет...
Bensurr
Bensurr
13 апреля в 08:40
Физрук есть Физрук
swed27
swed27
13 апреля в 08:04
Это был грандиозный провал
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 08:04
Силы у Баварии не беспредельны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 07:55
Хороший кФтобус поставили...
Vladimir808
Vladimir808 ответ Loko57 (раскрыть)
13 апреля в 07:53
Всё верно!!! Этот тренер прошёл школу выживания в РПЛ и Спартаке!!!)
Carl Lewis
Carl Lewis
13 апреля в 07:49
Зачем побеждать - 7:1, 4:0, 4:1, чтобы потом так играть?
Loko57
Loko57
13 апреля в 07:47
Вильярреал отличная команда, да ещё с таким тренером!
shlomo
shlomo
13 апреля в 07:29
Немецкая машина забуксовала
sv_1969
sv_1969
13 апреля в 07:16
Думаю он подвис
нечитайло
нечитайло
13 апреля в 07:13
Почти чудо
Comentarios
Comentarios
13 апреля в 06:30
Что думает Дзюба по этому поводу
ОПС
ОПС
13 апреля в 06:18
Вот тебе и подлодка.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
13 апреля в 05:25
А вы нет.
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 05:08
И во втором матче план Эмери как говорится зашёл.
q6wsjqr8cc63
q6wsjqr8cc63
13 апреля в 04:55
Знатно вас подлодка потопила
p4xk3b2qpjky
p4xk3b2qpjky
13 апреля в 04:36
Тренеришка ты!
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 02:32
Унаи Эмери переиграл в чистую в обеих матчах Нагельсманна. Респект тебе Унаи !
Gahi
Gahi
13 апреля в 02:16
А что вам мешало взламывать такую оборону, с такими футболистами как у Баварии.
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