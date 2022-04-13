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Рюдигер: «Перед игрой с „Реалом“ мало кто думал, что мы будем вести 3:0»

13 апреля 2022, 01:13
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился в доп. время

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мыслями после вылета команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния в четвертьфинале с «Реалом» (4:5 по сумме двух игр).

Положительным моментом является то, что мы не сдались. Не многие команды могут приехать сюда и доминировать над ними, как это сделали мы. На протяжении двух матчей, если ты совершишь такие ошибки, как мы, ты будешь наказан.

План игры состоял в том, чтобы найти наших «десяток». Мы контролировали игру и не паниковали. Я думаю, мы сделали это довольно хорошо. Во втором тайме мы забили голы и сделали все, что могли.

Для нас это было «сделай или умри». Перед игрой мало кто думал, что мы будем вести со счетом 3:0. Затем их индивидуальный класс проявился благодаря Модричу и Бензема.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
13 апреля в 08:41
Никто не ожидал такого исхода
Futurista
Futurista
13 апреля в 07:57
Вести мало...надо довезти)...
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 07:53
Обе команды достойны полуфинала.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 апреля в 07:53
Бдительность в футболе.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
13 апреля в 07:51
Немного обидно за Челси, но игра в обороне у синих в этом сезоне оставляет желать лучшего...
Gahi
Gahi
13 апреля в 07:16
Очень интересной получилась игра в которой было всё, что так держит в напряжении болельщиков команд до конца матча. Для выявления победителя пришлось играть дополнительные полчаса.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 07:03
Жаль что не удержали 0-3
swed27
swed27
13 апреля в 06:27
немного не хватило до исторического камбэка
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
13 апреля в 06:13
Много просит
Птица Феникс
Птица Феникс
13 апреля в 05:24
Да, точно.
Байкал-38.
Байкал-38.
13 апреля в 04:25
Жалко, что недотянули.
протон
протон
13 апреля в 01:18
Ну что теперь в Барселону? Рюдигер.
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