Рюдигер: «Перед игрой с „Реалом“ мало кто думал, что мы будем вести 3:0»

Защитник «Челси» поделился мыслями после вылета команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния в четвертьфинале с «Реалом» (4:5 по сумме двух игр).

Положительным моментом является то, что мы не сдались. Не многие команды могут приехать сюда и доминировать над ними, как это сделали мы. На протяжении двух матчей, если ты совершишь такие ошибки, как мы, ты будешь наказан.

План игры состоял в том, чтобы найти наших «десяток». Мы контролировали игру и не паниковали. Я думаю, мы сделали это довольно хорошо. Во втором тайме мы забили голы и сделали все, что могли.

Для нас это было «сделай или умри». Перед игрой мало кто думал, что мы будем вести со счетом 3:0. Затем их индивидуальный класс проявился благодаря Модричу и Бензема.