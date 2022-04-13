Морено: «Просто невероятно, чего смог добиться „Вильярреал“ в ЛЧ»

Нападающий «Вильярреала» поделился впечатлениями после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Баварией» (1:0, 1:1).

Мы очень рады. С тех пор как узнали соперника на жеребьевке, неизменно повторяли себе, что можем это сделать. Вера и то, как сражается эта команда, помогли нам достичь этого.

Нас мотивировало все, что было сказано перед сегодняшним матчем. Сегодня они допустили ошибку, не сумев довершить начатое, и мы этим воспользовались. Просто невероятно, чего смогла добиться наша команда.