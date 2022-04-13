Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЛига чемпионов 2021/2022

Морено: «Просто невероятно, чего смог добиться „Вильярреал“ в ЛЧ»

13 апреля 2022, 00:47
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено поделился впечатлениями после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Баварией» (1:0, 1:1).

Мы очень рады. С тех пор как узнали соперника на жеребьевке, неизменно повторяли себе, что можем это сделать. Вера и то, как сражается эта команда, помогли нам достичь этого.

Нас мотивировало все, что было сказано перед сегодняшним матчем. Сегодня они допустили ошибку, не сумев довершить начатое, и мы этим воспользовались. Просто невероятно, чего смогла добиться наша команда.

«Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов второй раз в истории.

Все новости
День, когда нужно поздравить Черчесова. Российский тренер досрочно выиграл чемпионат Венгрии
Вчера, 16:34Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии8
«Барса» в течение недели проиграла на «Камп Ноу» «Кадису» и «Райо Вальекано». «Реал» в одной ничьей от титула
Вчера, 12:29Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии16
«Не стоит списывать „Динамо“». Тарханов — о чемпионской гонке в РПЛ
24 апреля
Березуцкий сообщил, что три игрока ЦСКА держат пост Рамадан
24 апреля
«Динамо» рановато в чемпионы. ЦСКА остановил преследователя «Зенита», выявив слабости бело-голубых
24 апреляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Шварц: «Доволен игрой „Динамо“. Были хорошие моменты, не хватало чуть-чуть»
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 07:35
Вот, что значит когда командой рулит тренеришка.
swed27
swed27
13 апреля в 05:23
Великое достижение субмарины
sv_1969
sv_1969
13 апреля в 05:13
Мои поздравления
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 03:33
Молодцы ребятушки !
Cat01
Cat01
13 апреля в 00:48
Так держать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 