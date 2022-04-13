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Эмери выбил «Баварию», а Бензема спас «Реал». День Испании в Лиге чемпионов

сегодня, 01:07
Бензема Карим
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«Челси» обыграл «Реал», но вылетел из Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — о матчах ЛЧ в Мадриде и Мюнхене.

Бензема убил чудо «Челси»

Тотальное уничтожение «Челси» Каримом Бензема в Лондоне практически не оставляло надежд англичанам. Однако был вариант, что «Реал» вдруг решит «сыграть в ПСЖ» и растранжирит преимущество. Действительно, предупреждения Анчелотти в прессе, адресованные игрокам, не возымели эффекта. Мадридцы начали матч очень плохо, несобранно и позволили состояться быстрому голу – это тот самый моральный «допинг», который нужен был «Челси».

В первом тайме у «Реала» вообще было всего три удара и ни одного в створ. Кстати, впервые за первый тайм домашнего матча мадридцы не нанесли в Лиге чемпионов ни одного удара в створ с 2003 года. И совершили всего семь касаний в чужой штрафной за все тот же тайм. Он получился провальным со многих точек зрения. А начало второй половины усугубило провал. Рюдигер забил после углового при попустительстве обороны «Реала». Вообще, в некоторых эпизодах защита мадридцев проваливалась неимоверно. Особенно жестким был он, когда «третьи мячи» забивали Алонсо и Вернер.

Но тут немного стоит поговорить о судействе. Во-первых, углового, с которого Рюдигер забил, скорее всего, не было. Польские арбитры посчитали, что был рикошет, хотя повторы показывают его отсутствие. Либо ракурсы были не очень удачными. Во-вторых, отмена гола Алонсо выглядит сомнительной. Ведь в новых правилах было четко сказано о том, что рикошет в руку в результате технического брака от головы или ноги, или тела не считается игрой рукой. К тому же Алонсо движения рукой умышленного не совершал, существенно площадь его тела из-за руки не была увеличена, да и касание никак на полет мяча не повлияло.

Мы десятки раз видели, что даже при более явных касаниях в похожих ситуациях нарушение не фиксировалось. А тут судья даже не пошел смотреть повтор сам – доверился ВАР, который решил, что есть повод для отмены гола. Фокус в том, что особо спорить с этим лондонцам сложно, поскольку их засчитанный гол был забит вроде как после несуществующего углового. Вот такой казус.

Но вернемся к игре, в которой «Реал» горел со счетом 0:3, а «Челси» проводил образцовые 75 минут, выполняя план мести. 14:6 по ударам, 5:1 по попаданиям в створ, 52 процента владения мячом – все показатели в пользу «Челси». Как и сама игра, ее содержание. Лондонцы были просто быстрее и напористее.

Пока «старики» не сказали свое слово. Уж столько в предыдущих матчах нахваливали Модрича и Бензема, что теперь приходилось их искать глазами с мыслями: «Неужели они ничего не сделают?» Это, конечно, сильно подпортило бы весь тот флер, который вокруг них был создан. Но парни исправились. Лука выдал феноменальный пас на Родриго внешней стороной стопы своей правой – вложил буквально. И тем самым перевел игру в дополнительное время. А уже там вспомнил о былом и Бензема, которому снова ассистировал Винисиус. Пусть и без хет-трика, но именно Карим снова внес определяющий вклад.

Битва получилась сумасшедшей, и каждый в ней заслужил почтение.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (4) – 29 (7)

Фантастическую перестрелку устроили «Реал» и «Челси». С учетом того, что мадридцы в принципе проснулись очень поздно, а также исходя из того, что большую часть времени матча счет все же их устраивал, разница по ударам вполне объяснима. «Челси» имел больше резона атаковать и бить. Лондонцы за два часа провели 91 атаку против 46 у «Реала». В любом случае это очень много, что обусловило зрелищность поединка. Самым бьющим на поле стал Хаверц, от которого ждали спасения «Челси». Но ни один из его шести ударов не стал голевым. Хотя в конце встречи при счете 2:3 была замечательная позиция при ударе головой – и мимо. У «Реала», конечно, выделялся по ударам Бензема – четыре попытки. И решающая – на его счету.

Владение мячом (точность передач): 43% (85%) — 57% (89%)

Тут тоже условия диктовали характер контроля мяча. Он был в основном у «Челси». Отдельно стоит отметить высокую точность передач у обеих команд, что тоже обычно способствует динамичности и зрелищности. Ну и количество этих самых передач – оно у «Челси» зашкаливает – 669 точных пасов. У «Реала» тоже прилично – 488. Понятно, что для двухчасового матча пробег будет приличным. Лондонцы набегали 148,5 километра, а мадридцы – 141,8 км, тогда как в среднем за матч ЛЧ набегают 111-112 км.

Эмери опять за свое

Когда «Вильярреал» выиграл Лигу Европы, одолев в серии пенальти «Манчестер Юнайтед», все подумали, что это везение. Когда «Вильярреал» выбил в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус», все решили, что это случайность. Когда «Вильярреал» выбил в четвертьфинале «Баварию»… Вот интересно, что подумают теперь. Особенно с учетом того, что следующим соперником «желтых» станет скорее всего «Ливерпуль». Но «Вильярреалу», кажется, нравится выходить в роли списанных со счетов ребят, а потом переворачивать игру.

В матче с «Баварией» на выезде ожидаемо было гораздо меньше шансов на гол, чем в домашней встрече. Но в первую очередь иного ждали от мюнхенцев, которые на своем поле должны были катком проходить по «Вильярреалу». А пришлось увидеть неожиданную «Баварию», которая в первом тайме очень нервничала и суетилась – это вообще не похоже на хладнокровного монстра, которым рисуется мюнхенская команда.

В перерыве, видимо, «Баварии» удалось справиться с мандражом, успокоиться и нажать настоящим прессом на «Вильярреал». Но счет к тому времени был еще равным – 0:0. И вот этот запоздалый старт в конечном итоге мог стоить «Баварии» дорого. Ведь когда наконец-то завертелись голы, у мюнхенцев уже времени не оставалось на исправление ситуации. Всего один раз «Баварии» удалось поймать на ошибке организованных испанцев – когда Левандовски забил после перехвата Комана.

Позднее зажигание у «Баварии» и ее неуместная нервозность – это можно отнести к критике Нагельсманна. Но еще больше бросаются в глаза решения по заменам. Мюнхенцы стали делать их поздно – после 80-й минуты, а выход Дэвиса вместо Эрнандеса вообще оказался провальным – сразу же именно по зоне канадца пришел гол. А забил его Чуквуэзе, который появился несколькими минутами ранее на замену у «Вильярреала». Вот и разница в решениях.

«Вильярреал» впервые с 2006 года (и второй раз в истории) выходит в полуфинал Лиги чемпионов. Кто бы мог подумать, что именно сейчас и именно с Эмери эта команда будет творить историю.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 24 (4) — 4 (1)

Вполне ожидаемо огромное преимущество по ударам у «Баварии», которая провела аж 89 атак за весь матч. Тогда как «Вильярреал» сходил в атаку лишь 21 раз. Но и первый матч с мюнхенцами, и игры с «Ювентусом» показали, что для «желтой субмарины» это нормальный показатель. Главное – не количество, а качество. Почему-то опять фаворит в противостоянии с «Вильярреалом» наступил на эти грабли. В первом тайме ударов в целом было мало. Всего два у «Вильярреала» и восемь у «Баварии». С одним попаданием в створ у мюнхенцев.

После перерыва давление хозяев стало более ощутимым, что отразилось и на данном показателе. «Вильярреалу» приходилось терпеть, и всего одной вылазки хватило, чтобы забить, когда дело катилось к дополнительному времени после гола Левандовски. Роберт, кстати, не был самым бьющим на поле. У него всего две попытки. А вот Горецка и Сане пробили по четыре раза.

Владение мячом (точность передач): 65% (88%) — 35% (72%)

Тут тоже все вполне прогнозируемо. «Бавария» тотально владела мячом, а гости этому особо и не сопротивлялись – они выходили страдать, терпеть и выжидать редчайший момент. Обычно о хорошей игре на контратаках говорит неплохой процент точных передач у андердога. Но в данном случае «Вильярреал» с трудом справлялся и наладить стабильную контратакующую игру не мог. Как выяснилось, стабильности тут не нужно – достаточно единичной вылазки. Но можно сравнить, что «Вильярреал» сделал всего 205 точных передач, а у «Баварии» их 518. Интересно, что обычно в таких условиях команда, сделавшая мало передач, больше двигается. Но не в этот раз. «Вильярреал» пробежал 114,7 километра, а «Бавария» — 117,1 км.

Главная сенсация Лиги чемпионов 2021/22. Патриотичный «Вильярреал» выбил очередного фаворита
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vedevas_93
vedevas_93
сегодня в 11:14, ред.
хейтеры реала все как будто запрограммированы, зациклились на одном бензема и по кругу одно и тоже

куртуа 2 сейва мертвых за две игры, не замечают
винисиус, две отменные передачи можно сказать в голову, тоже не замечают
модрич, две отменные передачи за защитников, тоже как будто не все видят

то есть по сути 3 игрока которые строят атаки и за счет своего класса в совокупности выполнили результат это не работа команды, это "бензема вытащил", "повезло, бензема прет" и т.д))

правда по их логике, можно тогда в каждой команде находить по 1-2 игрока действия которых приводят к решающему результату и говорить, что мол вот, повезло...))
Oliver S
Oliver S
сегодня в 10:34
Много кто отмечает пас Модрича, но я бы еще похвалил Камавингу и Винисиуса за их предпоследний и последний пасы при втором голе соответственно, сыграли по красоте. За это им можно простить все косяки за весь сезон.
arsenVS
arsenVS ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 10:24
Ну напиши просто заслуживает. Зачем добавлять 41 про карлика !
Bensurr
Bensurr
сегодня в 08:48
Хорош Бензема он заслуживает золотой мяч а не карлик
Elliada
Elliada
сегодня в 08:35
Испанские и английские команды разыграют между собой кубок ЛЧ. Победили те команды, которые хотели. Реал не сломался после 0:3, а Вильярреал выгрыз ничью.
DXTK
DXTK
сегодня в 08:21
Пока этот Вильярреал напоминает Аякс 19 года, когда те выбили Ювентус и Реал ...........субмарина также вытряхнула Юве, а теперь прошли и Баварию, как я и говорил команда Эмери смогла повторить успех Норвича 30 летней давности, когда те прошли мюнхэмнце по сумме двух игр, самое забавное оба клуба играют в желтом.

PS что самое забавное.........в этой ЛЧ Бавария без шансов в группе укатала 3-0, 3-0.......Барселону.........но слетела от Вильярреала 0-1, 1-1......... теперь вы понимаете кто из игроков и какой клуб играет за престиж, а кто бабки зря получает в клубе, зажравшись......я уж не буду, но придется по такому случаю вспомнить как Месси и Суарес слетели этой Баварии 8-2, а субмарина выстояла и проскочила дальше............
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 08:16
Бензема - протаскивает Реал в полуфинал
Левандовски - все еще ждет когда ему накатят на пустые
Интересный факт - поляк сыграл блекло, не потому, что он был плох, а потому что были максимально плохи Мюллер и Киммих - те ребята, которые всю игру за Роберта делают. А Коман по моему вообще Левандовски в этой игре не замечал.
Ну ничего, в матче с Арминией в БЛ Левандовски покажет, какой он голевая машина
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:59
А не поменять ли нам Дзюбиньо на Эмери ?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 07:51
Ура ещ.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:21
Аутсайдеры прошли дальше
амурец
амурец
сегодня в 07:19
да уж был денёк, Вильярреал просто сотворил сенсацию выбив Баварию, матч Реал-Челси был просто убойный, но в итоге Реал вышел победителем в противостоянии из двух матчей, хотя как наседал Челси было немного страшновато за итог особенно при счёте 0:3, но Реал есть Реал
Mi6
Mi6
сегодня в 07:03
Эмери снова щелкнул по носу Рукаку
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:54
Забыли только написать, что Реал вернулся в игру благодаря Канте
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:45
Вчера предположив, что фанам Реала рано радоваться и не всё ещё решено, так как Реал уже вылетал в подобных случаях, мне возразили, мол Реал тогда был в плохом состоянии, а сейчас совсем другое. И что мы видим? Реал ели, ели прошёл в полуфинал, по ходу матча проигрывая 0:3.
Так, же прошло моё пожелание «Вильярреалу», молодцы, красавчики!!!
GHOST ОF TSUSHIMА
GHOST ОF TSUSHIMА
сегодня в 01:24
Крутые матчи.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 01:23
Прочитал как сказку на ночь. Спасибо Реалу за самые волшебные ночи в моей жизни!
monah-10
monah-10
сегодня в 01:19
Что и говорил, Челси покатал Реал, а Эмери опять щелкнул фаворита. На этом интересно, поход за скальпами продолжится? Хотя наверное нет, Ливерпуль остановит эту желтую сказку.
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