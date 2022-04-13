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«Трудно принять этот результат». Мюллер — о вылете «Баварии» из ЛЧ

13 апреля 2022, 00:42
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мыслями после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Мюнхенцы по сумме двух встреч уступили «Вильярреалу» (1:2).

Если принимать в расчет только сегодняшний матч и не считать первую игру, мы должны были уверенно проходить дальше. Трудно принять этот результат. Даже не знаю, что сказать.

Тяжело пропускать в концовке после такой игры. Благодаря поддержке наших болельщиков мы старались давить и давить с самого начала. Но этого не хватило. Мы должны лучше играть у чужих ворот.

«Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов второй раз в истории.

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Все комментарии
Саня Петрашкевич
Саня Петрашкевич
13 апреля в 20:15
    112910415
    112910415
    13 апреля в 11:43
    итак, высочайший уровень сам по себе ничего не гарантирует !
    альсато
    альсато
    13 апреля в 08:45
    Давить и Давить-как это ВСЕ знакомо))))
    lotsman
    lotsman
    13 апреля в 07:40
    Трудно понять? А разобраться в своей игре не пробовали?
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    13 апреля в 06:09
    Принимай не принимай, а вылетай!
    Gahi
    Gahi
    13 апреля в 06:07
    Очень трудно понять такой результат, но Вильярреал доказал что с такой Баварией можно играть и побеждать. Молодцы
    mihaluch
    mihaluch
    13 апреля в 06:03
    Самоуверенность Баварию подвела.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    13 апреля в 05:26
    Теперь можешь не принимать
    stanichnik
    stanichnik
    13 апреля в 04:55
    Для многих будет трудно пртнять такой результат.
    swed27
    swed27
    13 апреля в 04:13
    Но принять его нужно
    drug01
    drug01
    13 апреля в 00:47
    Какая игра.... Таков результат
    протон
    протон
    13 апреля в 00:43, ред.
    А чего трудно понимать? Что первая игра, что вторая.
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