«Трудно принять этот результат». Мюллер — о вылете «Баварии» из ЛЧ

Нападающий «Баварии» поделился мыслями после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Мюнхенцы по сумме двух встреч уступили «Вильярреалу» (1:2).

Если принимать в расчет только сегодняшний матч и не считать первую игру, мы должны были уверенно проходить дальше. Трудно принять этот результат. Даже не знаю, что сказать.

Тяжело пропускать в концовке после такой игры. Благодаря поддержке наших болельщиков мы старались давить и давить с самого начала. Но этого не хватило. Мы должны лучше играть у чужих ворот.