Модрич: «„Реал“ не сдавался и продолжал верить, проявил огромный характер»

Полузащитник «Реала» поделился эмоциями после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Челси» (5:4 по сумме двух игр).

Невероятно, сложно описать эту игру. Мы были на грани до тех пор, пока не забили. «Челси» забил три хороших гола. Возможно, с третьим голом им немного повезло. Я не могу сказать, что мы провели плохую игру, но они хорошо использовали свои шансы и забили.

Мы не сдавались и продолжали верить. Проявили огромный характер. Этот стадион и эти болельщики очень помогли нам. Когда мы проигрывали со счетом 0:3, фанаты продолжали поддерживать нас, и это дало нам еще один стимул продолжать верить, что мы можем все изменить.