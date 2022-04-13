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Модрич: «„Реал“ не сдавался и продолжал верить, проявил огромный характер»

13 апреля 2022, 01:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился в доп. время

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился эмоциями после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Челси» (5:4 по сумме двух игр).

Невероятно, сложно описать эту игру. Мы были на грани до тех пор, пока не забили. «Челси» забил три хороших гола. Возможно, с третьим голом им немного повезло. Я не могу сказать, что мы провели плохую игру, но они хорошо использовали свои шансы и забили.

Мы не сдавались и продолжали верить. Проявили огромный характер. Этот стадион и эти болельщики очень помогли нам. Когда мы проигрывали со счетом 0:3, фанаты продолжали поддерживать нас, и это дало нам еще один стимул продолжать верить, что мы можем все изменить.

«Реал» ни разу не пробил в створ в 1-м тайме домашнего матча ЛЧ впервые за 18 лет.

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Все комментарии
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
13 апреля в 10:27
...сам играл просто обожаю таки пасы и удары , шведка - конфетка!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bensurr
Bensurr
13 апреля в 08:40
Хорошую голевую отдал
rwxqyypc4gc6
rwxqyypc4gc6
13 апреля в 08:30
Челси - команда, Реал - ........
Птица Феникс
Птица Феникс
13 апреля в 07:50
Зачем 6 минут?
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 07:15
Челси был лучше... Но Лука исполнил.
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 06:44
У Челси игроки тоже проявили характер
A.S.A
A.S.A
13 апреля в 06:30
Не знаю во что вы там верели, но пас шведой Модрича на Родриго просто чудо.....!!! Хорватский художник!!!
Igo0rek
Igo0rek
13 апреля в 06:00
Это Челси не сдавался и продолжал верить.
ABir
ABir
13 апреля в 05:56
На лицо явный недонастрой на игру со стороны Реала, желание пройти дальше малой кровью. Эти обстоятельства едва не сыграли с мадридцами злую шутку
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5vkakzjc48xn
13 апреля в 05:09
Заруба знатная вышла
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
13 апреля в 04:30
Отскочили вот и радуйтесь.
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 01:31, ред.
Позорная тактика Анчелотти заставила отдать все силы для изменения результата и ошибки главного тренера. Спасибо Модричу за космический голевой пас и конечно Винисиус с Бензема завершили спор о победители этого противостояния.
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