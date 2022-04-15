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Прошло совещание по формату следующего сезона РПЛ

15 апреля 2022, 17:15

Сегодня состоялось совещание по формату следующего сезона Российской Премьер-Лиги.

По данным источника, на совещании обсуждалось следующее:

Даты начала следующего чемпионата — 10.07 или 17.07

Четыре формата чемпионата, сегодня их показали представители РПЛ.

Участвовали: представители РФС, глава РПЛ, представители «Ростова», «Рубина», «Зенита», «Химок», «Факела», «Торпедо».

Все форматы следующего чемпионата предложены РПЛ.

По тому, что обсуждали:

1. 16 клубов — как сейчас, в 2 круга.

2. 18 клубов — в 2 круга.

3. 16 команд и далее деление на две восьмерки по итогам, играющие в один круг.

4. 16 клубов и далее по итогам турнир за 1-4 место.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
16 апреля в 09:32
мы наш, мы новый мир построим ...
pomor45
pomor45
15 апреля в 21:41
Народ обсуждает слушок, запущенный источником с подачи соккера. Слушок о том, что обсуждали. Результата ещё нет и официального сообщения, естественно, тоже. Подождите официоза тогда и распаляйтесь.
dok66
dok66
15 апреля в 20:00
Понятно , что ничего не понятно .
SHMEL
SHMEL
15 апреля в 19:49
Опять начали огород городить...
cska1948
cska1948
15 апреля в 19:16
Сегодня состоялось совещание по формату следующего сезона Российской Премьер-Лиги.
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Ну и ЧТО решили? Или посидели, поболтали и разошлись?
ДАША Д
ДАША Д
15 апреля в 18:58
Всё никак не успокоятся.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 18:56
Можно рискнуть 18 команд в 2 круга с переходом на весна-осень.
lotsman
lotsman
15 апреля в 18:24
То, что прошло совещание, понятно. Хотелось бы узнать результаты этого совещания.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ FenixSL (раскрыть)
15 апреля в 18:20
Да это понятно. Просто наши толстолобики думают , что об этом никто не догадается , вот и мудруют там наверху .
zooveterinar
zooveterinar
15 апреля в 18:19
Оставить как есть,а еще перенести весна-осень!! А зимой каникулы!!!
FenixSL
FenixSL ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 апреля в 18:17
ну вообще то решение ведет за собой новый распил денег
так что нужно!
nikoladolgov
nikoladolgov
15 апреля в 18:16
По данным источника, на совещании обсуждалось следующее:

1. Даты начала следующего чемпионата — 10.07 или 17.07

2, Четыре формата чемпионата, сегодня их показали представители РПЛ.

3. Фуршет.

4. Сауна.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 17:59, ред.
Надо оставить все как есть. В каждом варианте есть свои плюсы и свои недостатки. Зачем менять то , что уже проверено десятилетиями??? Не вижу смысла менять формат соревнования.
Cat01
Cat01
15 апреля в 17:56
Это интересно
beefs
beefs
15 апреля в 17:54
а результаты совещания есть или ППР?
нечитайло
нечитайло
15 апреля в 17:53
Деление на две группы
FenixSL
FenixSL
15 апреля в 17:38
по расформированию надо бы
это не футбол
во дворе гости из средней азии выдают больше игры
David Young
David Young
15 апреля в 17:30
Наверное третий вариант самый лучший.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ David Young (раскрыть)
15 апреля в 17:30
Так я и прошу объяснить причину.
Объяснения причины поможет мне лично проделать работу над ошибками и улучшить работу сайта, так как мы вместе стремимся сделать его лучше. По крайней я лично стараюсь не просто писать комментарии ради очков, а ещё стараюсь, что бы мой анализ был полезен другим пользователям.
Надеюсь на вашу помощь в нашем общем деле.
David Young
David Young ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
15 апреля в 17:19
Дело не в нарушениях, дело в том что данное решение (решение о том чтобы поставить комментарий с лучшие) может быть пересмотрено.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 17:17
Нормальный формат,играть можно!
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