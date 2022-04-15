Прошло совещание по формату следующего сезона РПЛ

Сегодня состоялось совещание по формату следующего сезона Российской Премьер-Лиги.

По данным источника, на совещании обсуждалось следующее:

Даты начала следующего чемпионата — 10.07 или 17.07

Четыре формата чемпионата, сегодня их показали представители РПЛ .

Участвовали: представители РФС , глава РПЛ , представители «Ростова», «Рубина», «Зенита», «Химок», «Факела», «Торпедо».

Все форматы следующего чемпионата предложены РПЛ .

По тому, что обсуждали:

1. 16 клубов — как сейчас, в 2 круга.

2. 18 клубов — в 2 круга.

3. 16 команд и далее деление на две восьмерки по итогам, играющие в один круг.

4. 16 клубов и далее по итогам турнир за 1-4 место.