Прошло совещание по формату следующего сезона РПЛ

Сегодня состоялось совещание по формату следующего сезона Российской Премьер-Лиги.
По данным источника, на совещании обсуждалось следующее:
Даты начала следующего чемпионата — 10.07 или 17.07
Четыре формата чемпионата, сегодня их показали представители РПЛ.
Участвовали: представители РФС, глава РПЛ, представители «Ростова», «Рубина», «Зенита», «Химок», «Факела», «Торпедо».
Все форматы следующего чемпионата предложены РПЛ.
По тому, что обсуждали:
1. 16 клубов — как сейчас, в 2 круга.
2. 18 клубов — в 2 круга.
3. 16 команд и далее деление на две восьмерки по итогам, играющие в один круг.
4. 16 клубов и далее по итогам турнир за 1-4 место.
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Ну и ЧТО решили? Или посидели, поболтали и разошлись?
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Ну и ЧТО решили? Или посидели, поболтали и разошлись?
так что нужно!
так что нужно!
1. Даты начала следующего чемпионата — 10.07 или 17.07
2, Четыре формата чемпионата, сегодня их показали представители РПЛ.
3. Фуршет.
4. Сауна.
1. Даты начала следующего чемпионата — 10.07 или 17.07
2, Четыре формата чемпионата, сегодня их показали представители РПЛ.
3. Фуршет.
4. Сауна.
это не футбол
во дворе гости из средней азии выдают больше игры
это не футбол
во дворе гости из средней азии выдают больше игры
Объяснения причины поможет мне лично проделать работу над ошибками и улучшить работу сайта, так как мы вместе стремимся сделать его лучше. По крайней я лично стараюсь не просто писать комментарии ради очков, а ещё стараюсь, что бы мой анализ был полезен другим пользователям.
Надеюсь на вашу помощь в нашем общем деле.
Объяснения причины поможет мне лично проделать работу над ошибками и улучшить работу сайта, так как мы вместе стремимся сделать его лучше. По крайней я лично стараюсь не просто писать комментарии ради очков, а ещё стараюсь, что бы мой анализ был полезен другим пользователям.
Надеюсь на вашу помощь в нашем общем деле.