Колыванов сравнил Тюкавина с Гердом Мюллером

Бывший футболист «Динамо» прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ .

Сложнейшая игра была для «Динамо». Особенно первый тайм. «Ахмат» грамотно оборонялся. Практически ни одной возможности стопроцентной создать не дал. Были хорошие подходы, но не было завершающих точных передач. Во втором тайме увидели красивый гол Смолова с полулета, в дальнюю девятку. Самый нужный гол забили, и вовремя.

Понравилась игра Тюкавина. Считаю, что у нас в России это один из самых острых нападающих. Быстрый такой. Чем-то Герда Мюллера напоминает. Выходит Тюкавин всегда с настроением.

Мы знаем, что какие-то потери у «Ахмата» были, но они сражались как могли. Может, не столько яркая, сколько мощная была игра сейчас. Динамовцы, может, и не такой яркий футбол демонстрируют, как до декабря, но тихой сапой уверенно двигаются вперед: очки свои набирают, и интрига в чемпионате остается.