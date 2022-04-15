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Колыванов сравнил Тюкавина с Гердом Мюллером

15 апреля 2022, 23:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ.

Сложнейшая игра была для «Динамо». Особенно первый тайм. «Ахмат» грамотно оборонялся. Практически ни одной возможности стопроцентной создать не дал. Были хорошие подходы, но не было завершающих точных передач. Во втором тайме увидели красивый гол Смолова с полулета, в дальнюю девятку. Самый нужный гол забили, и вовремя.

Понравилась игра Тюкавина. Считаю, что у нас в России это один из самых острых нападающих. Быстрый такой. Чем-то Герда Мюллера напоминает. Выходит Тюкавин всегда с настроением.

Мы знаем, что какие-то потери у «Ахмата» были, но они сражались как могли. Может, не столько яркая, сколько мощная была игра сейчас. Динамовцы, может, и не такой яркий футбол демонстрируют, как до декабря, но тихой сапой уверенно двигаются вперед: очки свои набирают, и интрига в чемпионате остается.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 апреля в 16:27
Конечно , загнул!)))...как это не было техники!?..Забивать СТОЯ-ВСЕМИ частями тела)))!!!..Ща ,пересмотрел ВСЕ (что имею в своем заказнике) голы Мюллера-это действительно какой то ФЕНОМЕН!)))..Помнишь Гарринчу (калеку)-бежал как каракатица)))...но ведь и не скажешь, что у него не было техники!!)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ альсато (раскрыть)
16 апреля в 12:45
Про совсем ничего - это загнул конечно. С мячом Герд нормально обращался, а чутье у него действительно от бога. Вот только одного чутья мало, забивать ведь надо.
альсато
альсато ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 апреля в 10:26
у Герда -=не было НИЧЕГО!, чем должен обладать современный футболист (ни техники, ни физики,ни понятия в тактике), все , что у него было-ЭТО ГОЛЕВОЕ ЧУТЬЕ! (но это уже от Бога)
112910415
112910415
16 апреля в 09:15
ну ... сказал и сказал
Boricku
Boricku
16 апреля в 08:13
Тюкавину на днях вручят ЗМячь
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 06:23
Колыванову лучше поехать на шашлыки.
aqunsumsjgw3
aqunsumsjgw3
16 апреля в 05:47
Закусывать надо!
Gahi
Gahi
16 апреля в 05:37
Очень большой аванс, который будет очень невозможно отработать. Но в любом случаи есть к чему стремится. Удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 05:25, ред.
Сейчас в мире 3 доминанта...МС,Динамо,Реал...
И 3 напа на которых смотрит мир...Мбаппе,Тюкавин и Холанд...

Тюкавин - Герд Мюллер...
Вот и бери интервью у некоторых в пятницу ...вечером...))
swed27
swed27
16 апреля в 02:41
Шикарное сравнение. Но Тюкавину до Мюллера как до луны
Capral
Capral
16 апреля в 01:45, ред.
Что интересно, как правило, всю эту ерунду, пишут люди ,которые сейчас не при делах: Хохлов, кобелев, Колыванов. Они уже и футбол то порядком подзабыли. И еще. Админ, опять обращаюсь с просьбой- отсеивать ненужных людей. Не превращайте Соккер, в место для проходимцев. Есть люди, не знающие элементарных вещей- кто в СССР трижды подряд выигрывал чемпионство. Это- позор!!! И вот такие, пишут здесь. На Соккере, давно уже нет конструктива, только дешевый пиар, троллинг, оскорбления, насмешки и тд. Не пора ли принять меры?! Соккер- не место, для прогульщиков уроков и пиарщиков...
STVA 1
STVA 1
16 апреля в 01:22
Не надо много пить игорек
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 00:46
Игорь , будучи динамовцем, решил пропиарить своего одноклубника. Но сравнивать совсем еще зеленого, многого еще не умеющего парня, с Мюллером - это через чур смело. У парня еще куча недостатков : техника приема мяча не на высоте, в отборе слабоват, не очень то и техничен . Так что рано петь дифирамбы, надо подождать. Сколько за последние годы молодых и талантливых сгинуло на просторах ФНЛ и ПФЛ.
Capral
Capral
16 апреля в 00:24, ред.
Какой Мюллер, какое сравнение?! Расписали примитивнейший договорняк, а тут, про какуюто сложную игру, да еще сравнение с Мюллером! Складывается впечатление, что Колыванов, никогда не видел игру Мюллера. Колыванов называет потери- Швеца, Уткина и Бериши какими-то. Ну вот, как, после всего относиться к этому человеку... И, кому забивал Мюллер, и кому забивает Тюкавин.
sr3htrh67jmz
sr3htrh67jmz
16 апреля в 00:02
Не в пользу Тюкавина.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 00:01
Становится смешно от такого сравнения
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