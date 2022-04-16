Сайманов: «Я потратил огромные деньги, а у меня отобрали легионеров»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал ситуацию с легионерами в команде.
Я потратил много времени, чтобы поправить в клубе экономическую ситуацию. Верой и правдой все это налаживал. Только мы пришли к тому, что я смог потратить огромные деньги, а у меня взяли и отобрали легионеров. Это катастрофа для меня. Я хотел кого-то продать, закрыть займы в клубе. А сейчас что я буду делать? Кто меня будет поддерживать в этой ситуации? Я даже не понимаю.
Ранее по данному вопросу высказался главный тренер команды Леонид Слуцкий.
Вон у Краснодара вообще все уехали разом и они подтянули молодёжь. Причём Краснодар выступает неплохо.
Думаю в будущем наши команды будут своих растить, а не покупать второсортный легионеров, да ещё с откровенно слабых чемпионатов.
Вон у Краснодара вообще все уехали разом и они подтянули молодёжь. Причём Краснодар выступает неплохо.
Думаю в будущем наши команды будут своих растить, а не покупать второсортный легионеров, да ещё с откровенно слабых чемпионатов.