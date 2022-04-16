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Сайманов: «Я потратил огромные деньги, а у меня отобрали легионеров»

16 апреля 2022, 08:26

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал ситуацию с легионерами в команде.

Я потратил много времени, чтобы поправить в клубе экономическую ситуацию. Верой и правдой все это налаживал. Только мы пришли к тому, что я смог потратить огромные деньги, а у меня взяли и отобрали легионеров. Это катастрофа для меня. Я хотел кого-то продать, закрыть займы в клубе. А сейчас что я буду делать? Кто меня будет поддерживать в этой ситуации? Я даже не понимаю.

Ранее по данному вопросу высказался главный тренер команды Леонид Слуцкий.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ 7stars2 (раскрыть)
16 апреля в 16:40
.Жо...пу нужно оторвать с дивана! и ездить по стране (как в старые , добрые времена)..есть ТАКОЕ-только ОГРАНКИ требующие(маненько))))..но нам ведь надо-ВСЕ и СРАЗУ)))))
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38. (раскрыть)
16 апреля в 15:39
Сегодня молодёжь хороша у одной команды, завтра у другой. Краснадару повезло, а Рубину нет.
7stars2
7stars2 ответ альсато (раскрыть)
16 апреля в 14:34, ред.
Своих нету
lotsman
lotsman
16 апреля в 14:02
Никто их у тебя не отбирал, они сами сбежали. А раз сбежали, то не от хорошей жизни. Решили найти получше, место под солнцем. Возможно они ошиблись и будут жалеть, но это будет уже другая история.
dok66
dok66
16 апреля в 13:58
Таки в свой актив вкладывал . Чего истерить . Искать выход из ситуации надо .
minai
minai
16 апреля в 12:42, ред.
На легов он деньги тратил... Ума то нету.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
16 апреля в 09:52
Это надо было сделать ещё вчера так сказать.
ОПС
ОПС
16 апреля в 09:52
Все будет хорошо.
альсато
альсато
16 апреля в 09:12
Дурик!..Тебе же еще 10 лет назад сказали: ВКЛАДЫВАЙ в СВОИХ!
112910415
112910415
16 апреля в 09:06
это действительно катастрофа и реальная трагедия ((
КЭТиК
КЭТиК
16 апреля в 08:58
Мы все знаем к кому адресовать претензии.
n2vqf57ac3ek
n2vqf57ac3ek
16 апреля в 08:55
Лёньку можно продать и напиться на эти копейки. Хотя шансов найти покупателя очень мало
Байкал-38.
Байкал-38.
16 апреля в 08:44
Ты ещё расплачься, надо было на своих воспитанников ставить.
Вон у Краснодара вообще все уехали разом и они подтянули молодёжь. Причём Краснодар выступает неплохо.
Думаю в будущем наши команды будут своих растить, а не покупать второсортный легионеров, да ещё с откровенно слабых чемпионатов.
STVA 1
STVA 1
16 апреля в 08:43
Свои потратил?
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 08:43
Сейчас всем досталось
beefs
beefs
16 апреля в 08:33
не о том думаете, господа...
stanichnik
stanichnik
16 апреля в 08:28, ред.
У Краснодара положение не лучше
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