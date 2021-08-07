«Рубин» — «Ахмат». Прогноз на матч РПЛ (08.08.2021)

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вчера, 21:22

8 августа 2021 года «Рубин» примет «Ахмат». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Рубин». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу гостей по 3.60.

Форма команд

«Рубин» в этом сезоне расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — шесть баллов. Команда выиграла два матча и не пропустила ни одного гола. У клуба в активе четыре забитых мяча. В товарищеских матчах «Рубин» Леонида Слуцкого также отлично показал себя. Команда мало пропускает и много забивает. В атаке у «Рубина» очень хорошие исполнители, которые могут решить исход практически любого поединка.

«Ахмат», который недавно потерял своего нападающего, стартовал не лучшим образом. Команда набрала три балла и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — одна победа и одно поражение. Клуб пропустил три мяча и забил столько же голов. В прошлом сезоне команда не могла похвастаться хорошим уровнем игры, «Ахмат» был плох и забивал только по большим праздникам.

Информация для ставок

● «Рубин» не проигрывает три поединка кряду

● «Ахмат» выиграл один матч из последних пяти

● «Рубин» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на гол с 31 по 45 минуту по коэффициенту 2.90.