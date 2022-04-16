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Бышовец: «У „Динамо“ хорошие шансы на чемпионство»

16 апреля 2022, 00:33
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший тренер «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

По качеству и по содержанию игра оставила хорошее впечатление. «Ахмат» играл не в оптимальном составе, тем не менее, «бело-голубые» сумели забрать инициативу и использовали преимущество в атаке с хорошими возможностями. Во втором тайме хозяева выглядели увереннее и рациональнее, выстроенная схема обороны справлялась, потому что не было ничего неожиданного. У «Динамо» хорошие шансы на чемпионство, при том, что последние матчи даются очень сложными. Реально, что «Динамо» находится в числе команд в Лиге чемпионов, но не верится, что это будет. Не знаем, будут ли наши клубы участвовать в следующем сезоне, после всех этих отстранений.

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Все комментарии
minai
minai
16 апреля в 12:07
Что-то многие заверещали в этом направлении.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ swed27 (раскрыть)
16 апреля в 09:29
А разве в играх с Локо и Спартаком зениту что то гарантированно?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
16 апреля в 09:27, ред.
Нисколько не выше, чем у Зенита, которому играть ещё с Локо и Спартаком. Потеря очков газпромом более чем вероятная, я за Динамо, это наши друзья
альсато
альсато
16 апреля в 09:06
На ШАНСЫ -надейся, ну и сам-НЕ ПЛОШАЙ!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 апреля в 08:21
Тьфу -тьфу- тьфу и постучать по дереву.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 08:19
У Динамо хорошие шансы на третье место!
ОПС
ОПС
16 апреля в 07:51
Надежда, честно, небольшая, но надеяться будем.
112910415
112910415
16 апреля в 07:09
шансы, конечно, не очень ...
но надо их беречь до последнего !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 06:46
Очень хотелось бы видеть динамиков чемпионами.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 06:29, ред.
Если Зенит не теряет очки...то шансы на чемпионство одинаковые....и у Динамо и у Химок...и у Рубина...

...и нет смысла делить шансы...на хорошие и плохие...
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 06:23
В футболе всё возможно.
Байкал-38.
Байкал-38.
16 апреля в 06:21
Посмотрим дальше на шансы.
STVA 1
STVA 1
16 апреля в 06:09
ну я не думаю
swed27
swed27
16 апреля в 05:54
Только если бомжи потеряют очки
ABir
ABir
16 апреля в 04:56
Скорее есть шансы на борьбу за чемпионство
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 04:19
Шансы есть даже у конюшни...
gd68chk6naae
gd68chk6naae
16 апреля в 03:07
Не надо выдавать желаемое за действительное
stanichnik
stanichnik
16 апреля в 01:19
Шансы есть, но они не зависят от Динамо
beefs
beefs
16 апреля в 01:10
Врядли дадут этому свершиться...
протон
протон
16 апреля в 00:46
Надоело, приелось гегемония Зенита. При всем уважении к Семаку который играл в ПСЖ хорошо. При всех заслугах Зенита. Ну не бывает так что бы ты годами гегемония приедается и надоедает это всем, интерес чемпионата когда циклично меняется чемпион. Ну какой сейчас интерес?
протон
протон
16 апреля в 00:42
Как же хочу что бы Динамо взяло чемпионство. Просто на радость. Буду отмечать этот день хоть и не болельщик Динамо.
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 00:41
Да это только мечта.
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