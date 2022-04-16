Бышовец: «У „Динамо“ хорошие шансы на чемпионство»

Бывший тренер «Динамо» прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

По качеству и по содержанию игра оставила хорошее впечатление. «Ахмат» играл не в оптимальном составе, тем не менее, «бело-голубые» сумели забрать инициативу и использовали преимущество в атаке с хорошими возможностями. Во втором тайме хозяева выглядели увереннее и рациональнее, выстроенная схема обороны справлялась, потому что не было ничего неожиданного. У «Динамо» хорошие шансы на чемпионство, при том, что последние матчи даются очень сложными. Реально, что «Динамо» находится в числе команд в Лиге чемпионов, но не верится, что это будет. Не знаем, будут ли наши клубы участвовать в следующем сезоне, после всех этих отстранений.