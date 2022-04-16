Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Чанов: «Акинфеев будет побеждать дальше вместе с ЦСКА»

16 апреля 2022, 16:47
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ между «Уфой» и ЦСКА (1:1).

Ёлки-палки! 700-й матч для Акинфеева всё-таки. Я расстроился. Нужно находиться в команде, чтобы говорить, что там происходит. Может быть, просто неудача. Не хочется ничего придумывать. Что касается Акинфеева, на таком уровне столько матчей! Это большой мастер среди нас. Всё доказано! По сути дела, все вратарские рекорды сейчас у него. Нет сомнений в том, что он будет побеждать дальше вместе с ЦСКА. Будем двигаться.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
16 апреля в 21:57
Акинфеев пусть ставит дальше рекорды, Дзагоев выходит на 10 минут на замены, Обляков играет в основе, Берёзы тренеруют...., и всем им хорошо, но вот результата нет
112910415
112910415
16 апреля в 19:35
всё так
но надо смену растить
ДАША Д
ДАША Д
16 апреля в 17:30
Если будет стоять на ноль, то будут побеждать.
David Young
David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
16 апреля в 17:21
Такое бывает.
sv_1969
sv_1969
16 апреля в 17:20
Испортили рекорд
drug01
drug01
16 апреля в 17:19
Всё будет так
oFANATo
oFANATo
16 апреля в 17:09
Конечно будет....к гадалке не ходи.
isamsn
isamsn
16 апреля в 16:55
Лучше на горизонте пока не видно...
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 16:50
Смешно сказано.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 