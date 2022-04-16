Чанов: «Акинфеев будет побеждать дальше вместе с ЦСКА»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ между «Уфой» и ЦСКА (1:1).

Ёлки-палки! 700-й матч для Акинфеева всё-таки. Я расстроился. Нужно находиться в команде, чтобы говорить, что там происходит. Может быть, просто неудача. Не хочется ничего придумывать. Что касается Акинфеева, на таком уровне столько матчей! Это большой мастер среди нас. Всё доказано! По сути дела, все вратарские рекорды сейчас у него. Нет сомнений в том, что он будет побеждать дальше вместе с ЦСКА . Будем двигаться.