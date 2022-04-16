Ловчев: «Ожидаю от „Спартака“ победы сегодня»

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16 апреля 2022, 15:44

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался об ожиданиях от матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

Ожидаю от «Спартака» победы сегодня. Игроки при Ваноли растут. Состав уже определился, игра команды тоже определяется. У «Рубина» проблем больше значительно.

Ранее по теме высказался бывший футболист «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев.