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Ловчев: «Ожидаю от „Спартака“ победы сегодня»

16 апреля 2022, 15:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался об ожиданиях от матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

Ожидаю от «Спартака» победы сегодня. Игроки при Ваноли растут. Состав уже определился, игра команды тоже определяется. У «Рубина» проблем больше значительно.

Ранее по теме высказался бывший футболист «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев.

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Все комментарии
makkie
makkie
16 апреля в 17:58
Ой, не к добру все считают фаворитом Спартак.
Рубин загнан в угол и будет упираться всеми силами, цепляясь за очки. Плюс у казанцев есть Дюпин, способный поймать кураж и стать стеной в калитке.
Думаю, будет упорный матч с моментами у обеих ворот.
альсато
альсато
16 апреля в 17:58
На, что способен Спартак?..да на ВСЕ-, что угодно!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 17:22
А я ожидаю ничью, Лёню жалко! 😜
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 16:43
От этого матча можно ожидать что угодно.
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 16:20
На прошлое день рождения в гости к Спартаку приехал аутсайдер Уфа и все ожидали убедительной победы именинников, да собственно все были уверены в разгроме башкирцев.
Но случилось не вероятное.
Спартак - Уфа (0:3) 18 апреля 2021
Сейчас сам Спартак находится недалеко от аутсайдеров, а в гости на день рождения пришёл раненый Рубин. Так, что ожидать можно, что угодно, но всё рассудит поле и мяч, ну и конечно судья.
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 16:13
Посмотрим, время покажет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 апреля в 16:05
Как говорил Аршавин Ваши ожидания это ваши проблемы. Но Рубину отступать некуда
протон
протон
16 апреля в 15:56
Там от Рубина одно слово осталось, игроков нормальных мало осталось, только такой Рубин по зубам Спартаку, а Ваноли тут не при чём
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