Ловчев: «Ожидаю от „Спартака“ победы сегодня»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался об ожиданиях от матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».
Ожидаю от «Спартака» победы сегодня. Игроки при Ваноли растут. Состав уже определился, игра команды тоже определяется. У «Рубина» проблем больше значительно.
Ранее по теме высказался бывший футболист «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев.
Рубин загнан в угол и будет упираться всеми силами, цепляясь за очки. Плюс у казанцев есть Дюпин, способный поймать кураж и стать стеной в калитке.
Думаю, будет упорный матч с моментами у обеих ворот.
Рубин загнан в угол и будет упираться всеми силами, цепляясь за очки. Плюс у казанцев есть Дюпин, способный поймать кураж и стать стеной в калитке.
Думаю, будет упорный матч с моментами у обеих ворот.
Но случилось не вероятное.
Спартак - Уфа (0:3) 18 апреля 2021
Сейчас сам Спартак находится недалеко от аутсайдеров, а в гости на день рождения пришёл раненый Рубин. Так, что ожидать можно, что угодно, но всё рассудит поле и мяч, ну и конечно судья.
Но случилось не вероятное.
Спартак - Уфа (0:3) 18 апреля 2021
Сейчас сам Спартак находится недалеко от аутсайдеров, а в гости на день рождения пришёл раненый Рубин. Так, что ожидать можно, что угодно, но всё рассудит поле и мяч, ну и конечно судья.