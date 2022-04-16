Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Канчельскис: «Против „Зенита“ никого настраивать не надо. Это лидер!»

16 апреля 2022, 15:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Все прекрасно понимают, что на пятках сидит «Динамо». Вчера они выиграли. Сегодня нужна только победа. С «Уралом» будет сложно, но думаю, будет победа «Зенита»! Вряд ли петербуржцы потеряют очки. Однако всё может случиться, это футбол.

Шансик есть у «Урала», но очень маленький. Им некуда деваться. Каждая игра как кубковая. Настрой у «Урала» будет сумасшедший. Против «Зенита» никого настраивать не надо. Это лидер! Каждый футболист захочет проявить себя.

Ранее по данному вопросу высказался почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
16 апреля в 16:25
Тут скорее без вариантов.
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 15:43
Против Зенита надо настраивать самого Семака.
shlomo
shlomo
16 апреля в 15:29
Настраивать нужно всегда
beefs
beefs
16 апреля в 15:29
в этом он прав...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 