Канчельскис: «Против „Зенита“ никого настраивать не надо. Это лидер!»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Все прекрасно понимают, что на пятках сидит «Динамо». Вчера они выиграли. Сегодня нужна только победа. С «Уралом» будет сложно, но думаю, будет победа «Зенита»! Вряд ли петербуржцы потеряют очки. Однако всё может случиться, это футбол.

Шансик есть у «Урала», но очень маленький. Им некуда деваться. Каждая игра как кубковая. Настрой у «Урала» будет сумасшедший. Против «Зенита» никого настраивать не надо. Это лидер! Каждый футболист захочет проявить себя.