Арбитр Федотов: «Турбин правильно решил, пенальти в ворота „Уфы“ не было»

Российский рефери Игорь Федотов оценил эпизод матча между «Уфой» и ЦСКА , в котором главный арбитр встречи Евгений Турбин не назначил пенальти в ворота хозяев.

Правильное решение принимает Турбин. Во-первых, рука Агаларова была в естественном положении, во-вторых, игрок отвернулся. В-третьих, было близкое расстояние, игрок «Уфы» не имел возможности убрать руку.