Арбитр Федотов: «Турбин правильно решил, пенальти в ворота „Уфы“ не было»

Российский рефери Игорь Федотов оценил эпизод матча между «Уфой» и ЦСКА, в котором главный арбитр встречи Евгений Турбин не назначил пенальти в ворота хозяев.
Правильное решение принимает Турбин. Во-первых, рука Агаларова была в естественном положении, во-вторых, игрок отвернулся. В-третьих, было близкое расстояние, игрок «Уфы» не имел возможности убрать руку.
Вопрос больше к Бобровскому, который сейчас находится на VAR. Его, можно сказать, отмазали после матча «Ростов» — «Локомотив». В той игре Бобровского позвали на VAR посмотреть момент, после чего он назначил одиннадцатиметровый удар, посчитав, что была рука. Поэтому сейчас Бобровский позвал Турбина посмотреть на момент игры рукой, которого не было. Отмазали человека — посчитал, что разбирается в эпизодах.