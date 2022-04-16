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Арбитр Федотов: «Турбин правильно решил, пенальти в ворота „Уфы“ не было»

16 апреля 2022, 15:19
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Российский рефери Игорь Федотов оценил эпизод матча между «Уфой» и ЦСКА, в котором главный арбитр встречи Евгений Турбин не назначил пенальти в ворота хозяев.

Правильное решение принимает Турбин. Во-первых, рука Агаларова была в естественном положении, во-вторых, игрок отвернулся. В-третьих, было близкое расстояние, игрок «Уфы» не имел возможности убрать руку.

Вопрос больше к Бобровскому, который сейчас находится на VAR. Его, можно сказать, отмазали после матча «Ростов» — «Локомотив». В той игре Бобровского позвали на VAR посмотреть момент, после чего он назначил одиннадцатиметровый удар, посчитав, что была рука. Поэтому сейчас Бобровский позвал Турбина посмотреть на момент игры рукой, которого не было. Отмазали человека — посчитал, что разбирается в эпизодах.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 апреля в 16:14
бывают у Турбина правильные решения
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 16:14
Интересное наблюдение . Завершился очередной тур в ЕК , где были моменты спорные. У ворот МС было два момента в которых наши арбитры стопудово поставили бы на точку. Еще момент был у ворот Айнтрахта, где наши "соловьи" пропели бы непременно. Сегодня в первом эпизоде судья был прав, а со вторым пусть эксперты разбираются.
lotsman
lotsman
16 апреля в 16:09
Там и без просмотра видно было, что фола не было.
Байкал-38.
Байкал-38.
16 апреля в 15:24
Не было, вот и хорошо.
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